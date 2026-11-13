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Martinovanje v Mariboru povsem navdušilo britansko zvezdnico

Več kot deset tisoč obiskovalcev je Čukom zapelo Vse najboljše, dogajanje pa je spremljala tudi ekipa BBC.
Sue Perkins je bila navdušena nad mariborskim martinovanjem. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Sue Perkins je bila navdušena nad mariborskim martinovanjem. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Čuki so praznovali 38 let delovanja. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Čuki so praznovali 38 let delovanja. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Trg Leona Štuklja je tudi letos pokal po šivih. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Trg Leona Štuklja je tudi letos pokal po šivih. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Mariborski župan Saša Arsenovič je kot gospodar Najstarejše trte poskrbel za tradicionalni krst mošta. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Mariborski župan Saša Arsenovič je kot gospodar Najstarejše trte poskrbel za tradicionalni krst mošta. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Sue Perkins je bila navdušena nad mariborskim martinovanjem. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Čuki so praznovali 38 let delovanja. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Trg Leona Štuklja je tudi letos pokal po šivih. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Mariborski župan Saša Arsenovič je kot gospodar Najstarejše trte poskrbel za tradicionalni krst mošta. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Marko Pigac
 13. 11. 2026 | 13:50
2:53
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Maribor je tudi letos dokazal, da imajo na Štajerskem kar dve novi leti. Prvo je 1. januarja, drugo pa 11. novembra, ko se mošt spremeni v vino in mesto preplavijo množice veseljakov. Na Trgu Leona Štuklja se je že pred deseto uro dopoldne zbrala množica obiskovalcev, ki so komaj čakali na začetek tradicionalnega martinovanja. Štajerska prestolnica je namreč že 41. leto gostila največje javno martinovanje v Sloveniji, ki se je uradno začelo ob 11. uri in 11 minut.

Med stojnicami je dišalo po domačih dobrotah, kozarci so se polnili z mladim vinom, za dobro voljo pa je bilo poskrbljeno na vsakem koraku. Svoj lonček, pravzaprav mikrofon, je tudi letos pristavila ekipa Totega radia, ki je pripravila največje radijsko martinovanje. Že od zgodnjega jutra so s humorjem, glasbo in zanimivimi gosti ogrevali obiskovalce ter poslušalce. Da mariborsko martinovanje že zdavnaj presega lokalne okvire, je dokazal tudi obisk britanske televizijske zvezdnice Sue Perkins, znane voditeljice BBC-jevih oddaj. S snemalno ekipo je v Mariboru pripravljala prispevek za novi potopisni dokumentarec, ob tem pa ni skrivala navdušenja nad mestom in njegovimi prebivalci. Štajersko prestolnico je opisala kar z besedama »amazing noro«.

Trg Leona Štuklja je tudi letos pokal po šivih. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Trg Leona Štuklja je tudi letos pokal po šivih. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Praznovanje se je po tradiciji začelo pri Najstarejši trti na Lentu, kjer so za slovesno vzdušje poskrbeli Malečniški brači, vinske kraljice in folkloristi. Povorka se je nato odpravila skozi mestno središče do Trga Leona Štuklja, kjer je sledil tradicionalni krst mošta. Dogajanje so popestrili Pihalni orkester Pošta Maribor in folkloristi Študenta, glasbeni del pa je pripadel Mladim asom, Čukom z Evo Potrebuješ in skupini Vzrock. Prav Čuki so bili tokrat deležni prav posebnega presenečenja. Na martinovanju so namreč praznovali 38 let svojega glasbenega delovanja, za rojstnodnevno voščilo pa niso potrebovali torte ali svečk. Več kot deset tisoč obiskovalcev jim je v en glas zapelo Vse najboljše. Glasbeniki, ki že skoraj štiri desetletja skrbijo za dobro voljo Slovencev, so tako za nekaj trenutkov tudi sami postali osrednji slavljenci praznika, ki sicer pripada predvsem vinu.

Veselo pa ni bilo le na osrednjem prizorišču. Martinovalo se je tudi na Grajskem trgu in po drugih kotičkih mesta, kjer so obiskovalci ob dobri kapljici, domačih dobrotah in glasbi praznovali še dolgo v noč. Maribor je tako znova potrdil sloves prestolnice martinovanja, kjer 11. november ni le praznik vina, temveč tudi druženja, tradicije in pristne štajerske zabave.

Trg Leona Štuklja je tudi letos pokal po šivih. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Trg Leona Štuklja je tudi letos pokal po šivih. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Mariborski župan Saša Arsenovič je kot gospodar Najstarejše trte poskrbel za tradicionalni krst mošta. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Mariborski župan Saša Arsenovič je kot gospodar Najstarejše trte poskrbel za tradicionalni krst mošta. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

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