Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je pred državnim praznikom, dnevom samostojnosti in enotnosti daroval mašo za domovino. Ob tem se je dotaknil demografske slike in opozoril, da bi nas moralo »resno skrbeti, ker smo se podali globoko v demografsko zimo«. Le ko se bomo začeli veseliti življenja, nas bo začela prevevati kultura veselja, je dejal.

Slovenija praznuje dan ustavnosti Slovenija danes praznuje dan ustavnosti. Pred 34 leti je takratna slovenska skupščina sprejela in razglasila slovensko ustavo, s katero se je Slovenija od Jugoslavije odcepila tudi v pravnem smislu. Predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin ob tem dnevu poudarja, da današnji čas zaznamuje nazadovanje demokracije in pravne države. Leto po osamosvojitvi, 23. decembra 1991, se je Slovenija osamosvojila tudi v pravnem smislu, saj je bila sprejeta ustava samostojne Slovenije kot temeljni in najvišji splošni pravni akt.

Zore je spomnil, da danes mineva 35 let od dneva, ko so ljudje na plebiscitu odločno povedali, da hočejo živeti v samostojni in demokratični državi. To je bil po njegovih besedah čas, ko se je v odvijanju zgodovine odprlo okno, skozi katero je začel pihati drugačen veter, veter, ki je napovedoval pomlad.

Takšni trenutki, ki prekinejo ustaljeni tek in omogočijo nastop nečesa novega, se po besedah Zoreta zgodijo le občasno, zato se je zahvalil vsem, ki so takrat zaslutili daljnosežnost trenutka ter zastavili svoje znanje, izkušnje in moč, v določeni meri pa tudi svoje življenje, da so prepričali ljudi, da so na plebiscitu glasovali za samostojnost.

Golob pri maši pohvalil se je na Facebooku

Maše za domovino so se med drugim udeležili predsednik vlade Robert Golob, ki se je s tam pohvalil na Facebooku, soprog predsednice republike Aleš Musar, predsednik državnega sveta Marko Lotrič, mufti Islamske skupnosti v Sloveniji Nevzet Porić, predsednik SD Matjaž Han, predsednik NSi Jernej Vrtovec, podpredsednik SDS Aleš Hojs in predsednik Demokratov Anže Logar.