Maškare, kot kaže, niso pregnale zime, takšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh

Nekoč je veljalo, da naj bi maškare odganjale zimo, prav posebno moč pri tem pa naj bi imeli po ljudskem izročilu kurenti. A letos jim to, kot kaže, ni uspelo. Morda so bili pretihi ali premalo opazni, na današnjo pepelnično sredo, ko se zaključujejo pustne norčije, smo se namreč v večjem delu Slovenije prebudili v najbolj hladno jutro v skoraj mesecu dni. »Ob razjasnitvi, brezvetrju in zelo suhem zraku v višinah so se temperature kljub odsotnosti snežne odeje ponekod spustile krepko pod ničlo,« so zapisali na portalu Meteoinfo.

Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso), se je živo srebro na Babnem Polju spustilo skoraj deset stopinj pod ničlo, le stopinjo »topleje« je bilo v Ratečah, pa tudi drugod po državi z izjemo Obale so bile temperature okrog ledišča. Smo se pa obenem v večjem delu Slovenije danes ponovno razveselili sonca. Tega letos kronično primanjkuje predvsem v Ljubljani in v Novem mestu, kjer trenutke, ko nas je obsijalo sonce, sploh ne štejemo v dneh, ampak urah. Danes zato izkoristimo prijetno vreme, ko bo razen nekaj malega oblačnih kopren po vsej Sloveniji prevladovalo sončno vreme, tudi prijetno toplo bo, najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, v alpskih dolinah okoli 6 stopinj Celzija. Ponoči se bo od jugozahoda postopno pooblačilo, v zahodni polovici države se bodo začele pojavljati padavine. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini med 1000 in 1200 m, a se bo postopno zvišala, na severozahodu pa bo ostala nizko.

V četrtek bo oblačno, padavine na zahodu se bodo dopoldne okrepile in se čez dan postopno širile proti vzhodu. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 1200 in 1500 m, na severozahodu pa bo snežilo do alpskih dolin. Jugo ob morju se bo dopoldne okrepil, zvečer pa nato oslabel. Padavine bodo vztrajale še v petek zjutraj, a bodo kmalu ponehale, v soboto pa se bomo po trenutnih napovedih vremenoslovcev ponovno prebudili v zelo hladno jutro, lahko da celo hladnejše od današnjega.