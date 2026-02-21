Massijeva izjava o Tini Maze dviguje prah: »Feministke se zadnje čase preveč na zobe mečejo«

Andrea Massi, nekdanji trener in partner Tine Maze, se je te dni znašel v nominaciji Bodeče Neže za najbolj seksistično izjavo leta. Ta nečastni naziv lahko doleti vse, ki javno znižujejo vrednost drugim na podlagi spola. Massi je namreč izjavil, da bi on osebno vse kolajne, ki jih je dosegla mati njegovega otroka, zamenjal za družino.

»Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino«

Izjava, ki na prvi pogled deluje romantično in srčno, v globini odpira precej globoko problematiko, so mnenja pri Bodeči Neži. Nominacijo utemeljujejo s tem, da je dejstvo, da bi moški zamenjal vse ženine kolajne in globuse, seksizem par excellence, ki brezsramno izkazuje lastništvo tako nad dosežki partnerice, kot nad njenim telesom. Tina Maze je ena naših najboljših športnic vseh časov, vendar je tu potisnjena zgolj v vlogo, kot jo vidi njen mož in nekdanji trener – biti mati. Ženskam še vedno ne moremo dopustiti, da bi bile oboje.

Iz tega vidika ima interpretacija smisel, saj so kolajne vendarle Tinine in jih partner, čeprav trener, nima pravice ponujati v menjavo za karkoli. Hkrati pa so njeni dosežki zgodovinski in imajo neprecenljivo vrednost. Če se Tina ne bi odločila za materinstvo, mar bi to torej pomenilo, da bi bilo njeno življenje le v karieri športnice vredno manj, kot če bi bila v življenju le mati, se sprašujejo v kolektivu Rdeče zore in uredništvu spletnega portala spol.si. A vsi pa seveda nikakor niso tega mnenja.

Spletni komentarji so mešani, a pretežno tradicionalistični

Kot verjetno pričakovano, se je na tovrstno interpretacijo izjave usulo kar nekaj ogorčenih komentarjev, ki se zgražajo nad »preobčutljivostjo feministk«. Mnogi se v interpretacijo sploh ne želijo spuščati, saj se jim zdi omemba družine brezpogojno sveta.

»Prav ima, kaj je pravzaprav kovina, kar zlato je, proti sreči in varnosti družine.« »komu zblojenemu levičarju bi kolajne pomenile več od družine? Za kolajne in otroke sta bila potrebna oba.« »Liberali s kužki in mucki in 76 spoli pa v zrak zaradi te resnične izjave« »Res, nič narobe ni rekel, mislim, da se feministke zadnje čase preveč na zobe mečejo. Tudi Tina poudarja, da ji je družina prvenstvena in da se v beli cirkus ne bi več vrnila. Kaj vas torej žre?« »Če bi pa dejal, da bi družino žrtvoval za kolajne, bi pa spet ne bilo prav.«

Ne strinjajo pa se s tem čisto vsi. Medtem, ko seveda nihče ni proti družini, je nekatere vendarle zbodlo lastninjenje Tininih dosežkov, ki so njeni. A ponovno, tudi s tem imajo nekateri težave, saj je bil Massi na vrhuncu njene kariere tudi njen trener, torej mu kolajne »vsaj malo pripadajo«.

»Saj je v resnici lep poklon etičnim vrednotam ... ker gospa Tina Maze, kljub izjemnemu talentu in jekleni volji, brez njega nikoli ne bi dosegla v smučanju tega, kar je dosegla ... brez svojega trenerja in partnerja gospoda Massija ne bi mogla Svetu pokazati, kaj zmore kot ženska in kako nadvrhunska smučarka je ... in bi si upala reči, da se gospa Maze tega zaveda in to ceni ... tako, da iskren poklon obema.« »Kolajn brez njega ne bi bilo...«

Manjši delež bralcev, predvsem mlajše ženske, a tudi določeni moški, pa so izjavo razumeli tako, kot so jo pri Bodeči Neži. Kolajne so Tinine, o vrednosti njene kariere in dosežkov pa nima pravice razglabljati nihče. Ne gre za zmanjševanje vrednosti družine, gre le za priznanje, da tudi če bi v življenju izbrala samski stan, ne bi bila kot ženska nič manj vredna.