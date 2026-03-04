  • Delo d.o.o.
KOLINE

Mastili se bodo od repa do glave

Premierni festival v Brdih bo na sodoben način obujal tradicijo kolin. Sodelovalo bo več kot 20 gostincev, vsak v paru z izbranim vinarjem.
L. K.
 4. 3. 2026 | 10:45
4:58
A+A-

Koline so bile nekoč več kot le priprava mesa – bile so čas sodelovanja, izmenjave znanja in druženja. Iz teh korenin bo že v kratkem vzklil tudi festival, ki bo povzdigoval uporabo celotnega prašiča, predvsem pa spoštovanje do sestavin, kot so ga poznali že tamkajšnji nonoti in none. V ljudskem izročilu velja, da okoli 19. marca, na praznik sv. Jožefa, šalami dokončno dozorijo – to pa je tudi trenutek, ko so mesnine pripravljene za mizo in ko se dobrote delijo med družino, sosede in prijatelje. Prav ta duh deljenja in povezovanja želijo zdaj prenesti tudi na festivalski način.

Sodelovanje

Festival Od repa do glave bo zato klasičen poklon dediščini kolin, njihovega skupnega dela, znanja ter, kot rečeno, te izjemne spoštljivosti do hrane, ki že stoletja povezuje briške družine. Na njem bo sodelovalo več kot 20 briških gostincev, vsak v paru z izbranim briškim vinarjem. Kot poudarja Tina Novak Samec, direktorica ZTKMŠ Brda, so o takšnem dogodku že dolgo razmišljali: »Festival Od repa do glave smo zasnovali kot poklon lokalni tradiciji in znanju, ki je v Brdih stoletja oblikovalo naš vsakdan. Dogodek je skladen tudi s strategijo razvoja turizma v Brdih, ki izpostavlja kot ključni steber ponudbe prav gastronomijo, ta pa temelji na avtentičnosti, butičnosti in podpori lokalnim ponudnikom. Z njim spodbujamo tudi ohranjanje tradicionalnih praks, pristno domačo kulinariko, ki temelji na izročilih naših prednikov, a s pridihom sodobnosti, povezovanjem gostincev in vinarjev ter ustvarjanjem doživetij, ki temeljijo na naši dediščini. Verjamemo namreč, da je prav spoštovanje lokalnega tisto, kar dela Brda tako edinstvena in privlačna – v bistvu skozi vse leto. Brda pa so tako posebna prav zaradi vseh tukajšnjih ljudi, ki bodo tudi tokrat pokazali, kaj pomeni beseda sodelovanje.«

Obiskovalci bodo lahko okušali degustacijske jedi iz svinjine in domačih mesnin, spoznavali briška vina ...

Pobuda za festival je prišla iz vrst briških gostincev. Sodelujoči zato v en glas dodajajo: »Gostinci smo si že lep čas želeli ustvariti nekaj, kar bi še podaljšalo sezono, obenem pa še bolj konkretno predstavilo tradicijo kolin, ki je bila v Brdih tako zelo prisotna, danes pa se počasi izgublja. Koline namreč niso pomenile le priprave mesa, pač pa tudi druženje, sodelovanje in spoštovanje hrane. Festival bo enkratna priložnost, da to tradicijo pokažemo na sodoben način, a z enako spoštljivostjo in hvaležnostjo, kot so to počeli že naši predniki. Želimo si, da bi obiskovalci v teh dveh dneh okusili prav vse pripravljene jedi, zato smo se odločili za degustacijske porcije ...«

Prikaz priprave jedi

Poklon tradiciji, ki je v Brdih stoletja povezovala družine, sosede in skupnost, se bo začel na Gradu Dobrovo, in sicer v soboto, 14. marca, med 11.00 in 19.00 ter nadaljeval v nedeljo, 15. marca 2026, med 12.00 in 17.00. Obiskovalci bodo lahko okušali degustacijske jedi iz svinjine in domačih mesnin, spoznavali bodo briška vina, spremljali prikaze priprave jedi in običajev, povezanih s kolinami, ter doživeli tisto sproščeno druženje ob glasbi s skupinama Podokničarji ter Etnoploč.

Domače salame

Vzporedno s festivalom bodo organizirali tudi 1. briško šalamjado, s katero želijo spodbuditi ohranjanje znanja domače izdelave salam ter povezati Brice vseh generacij. K sodelovanju so povabili prav vse Brice – tako domače ljubiteljske mojstre kot tudi izkušene pridelovalce –, da predstavijo svoje salame in pokažejo rezultate celoletnega dela. Šalame bo ocenjevala strokovna komisija v sestavi: Rasti Fakuč – dolgoletni organizator primorskih šalamjad in velik poznavalec tradicionalne predelave mesa, ki je vrsto let deloval tudi kot gostinec, danes pa svoje znanje in izkušnje prenaša na mlajše generacije; Joško Sirk – priznani gostinec in lastnik restavracije La Subida v sosednjem Krminu, ki že desetletja soustvarja vrhunsko čezmejno kulinarično znamko; Miro Hlede – dolgoletni poznavalec divjačine in tradicionalne priprave mesa ter lastnik podjetja Nimrod.

V času prebujajoče se pomladi – ko se narava znova prebuja, ko se shrambe odpirajo in se življenje ponovno vrača med ljudi, bo 14. in 15. marca gotovo lepa priložnost, da obiskovalci doživijo tradicijo, ki v teh krajih še vedno živi. Z nekaj sreče, kot pravijo, bodo griče tedaj že pobelile prve cvetoče marelice, rožnato obarvale breskve, med vinogradi pa bodo zacvetele češnje: gre za prizor, ki Brda vsako leto spremeni v enkratno pomladno razglednico. Če bo dež, se bo dogodek odvijal v Vili Vipolže.

Klobase so le eden izmed produktov, ki jih dajo koline. FOTO: Zoso photography – Damijan Simčič
Klobase so le eden izmed produktov, ki jih dajo koline. FOTO: Zoso photography – Damijan Simčič

Brda slovijo tudi po znamenitem pršutu. FOTO: Zoso photography – Damijan Simčič
Brda slovijo tudi po znamenitem pršutu. FOTO: Zoso photography – Damijan Simčič

Na Gradu Dobrovo bo premierni dogodek. FOTO: Zoso photography – Damijan Simčič
Na Gradu Dobrovo bo premierni dogodek. FOTO: Zoso photography – Damijan Simčič

