Matej Tonin žaluje: »Zbogom, dragi Jože. Pazi na vse nas« (FOTO)

V stranki NSi se poslavljajo od dolgoletnega člana in prijatelja Jožeta Jurkoviča. »V stranki ga bomo ohranili v trajnem spominu po njegovi ljubezni do Boga, domovine in življenja ter zavezanosti vrednotam krščanske demokracije. Vedno je bil zelo razgledan, prijeten, iskriv in tudi hudomušen sogovornik. V trenutkih pesimizma in temnih oblakov je v stranki vedno znal ohrabriti srca in prižgati plamen za pogum ter vztrajanje v plemenitih dejanjih za domovino in širšo skupnost,« so Jožetu Jurkoviču v spomin zapisali v stranki.

Posebej pa se je prijatelju z ganljivim zapisom na družabnem omrežju poklonil tudi evropski poslanec in nekdanji predsednik stranke Matej Tonin. »Dragi Jože, ves čas si naj opominjal, da je življenje minljivo in da je samo vprašanje časa, kdaj nas Bog pokliče k sebi. Pa vendar me je presenetila in razžalostila vest o tvojem odhodu. Še posebej, ker si nas nedavno počastil s svojim obiskom na kongresu NSi. Objela sva se. Izžareval si optimizem in veselje. Lepo te je bilo videti,« se je zadnjih trenutkov, ki jih je preživel s prijateljev spomnil Tonin.

In nadaljeval: »Verujem, da si danes že pri Bogu naš priprošnik in angel varuh. Kot si sam dejal, se Bog nikoli ne dovoli prekositi v svoji velikodušnosti. Odrešil te je tvojega zemeljskega trpljenja in ti zagotovo dal novo nalogo, da budno paziš na nas. V mojem spominu boš vedno izjemen človek z globoko vero, ki nas je dan za dnem s svojimi zgledom in globokimi razmisleki spodbujal k dobremu. Bil pa si tudi izjemen optimist in šaljivec. Nihče ni znal tako avtentično pripovedovati šal kot ravno ti. Hkrati pa si v kriznih situacijah vedno ohranil mirnost in osredotočenost na bistvo. Na bistvo našega poslanstva na zemlji: delati dobro. Zbogom, dragi Jože. Pazi na vse nas!«

Jože Jurkovič se je rodil leta 1955 v Banji Loki v občini Kostel, po izobrazbi je bil doktor veterinarske medicine. Kot strokovnjak je med drugim sodeloval tudi pri raziskavah ter študijah o ekonomski izvedljivosti in okoljski učinkovitosti tehnologij predelave organskih snovi in gnojevke ter pridelavi bioplina. V NSi je vstopil leta 2001. Od leta 2012 do 2019 je bil predsednik Zveze seniorjev NSi, v tem času je bil tudi zelo aktiven član izvršilnega odbora stranke. Leta 2014 in 2018 je v okraju Kočevje kandidiral na parlamentarnih volitvah, bil pa je tudi dejaven član mestnega odbora NSi Ljubljana. Za njegovo aktivnost in bogat prispevek h krščanski demokraciji mu je NSi leta 2020 podelila naziv Zlati znak NSi.