Mati vseh salamijad na dan mučenikov

Zima se poslavlja. Koline so le še lep spomin. Smo v marcu, ko salamarji na ogled, okus in na ocenjevanje postavijo svoje izdelke. V Sevnici bo domače društvo salamarjev pripravilo že 65. salamijado. »Pripravljeni smo,« je v imenu Društva salamarjev Sevnica povedal predsednik Peter Ivančič, pred leti že zmagovalec sevniške salamijade.

1962. LETA so Sevničani organizirali prvo.

Organizatorji pričakujejo, da bodo ocenili okoli 140 salam, ki jih bo pod drobnogled vzela strokovna komisija pod vodstvom Gala Motoreja. Vzorce bodo zbirali do nedelje, 8. marca, v ponedeljek, 9. marca, pa bodo ocenjevali. Desetega marca, na dan mučenikov, tako v Sevnici nihče ne bo lačen niti žejen. Takrat bodo skuhali bograč, na voljo bo filanka, vse skupaj pa bodo zalili s cvičkom iz Kleti Krško, ki je že vrsto let sponzor in podpornik sevniških salamarjev, ob čemer velja dodati, da bo Kmetijska zadruga Sevnica zbranim ponudila kuhan pršut, društvo kmečkih žena pa bo na svoji stojnici ponudilo svoje dobrote.

Pomladili svoje vrste

»Dogodek je tako obsežen, da nas je volonterje že skoraj prerasel. Organizacijsko in kadrovsko se moramo zato pripraviti na jutri. Zato sem vesel, da smo lani sprejeli v svoje vrste šest novih članov, ki so letos pod vodstvom naših mentorjev že izdelovali salame. Razdelili smo jih v dve skupini, vsaki dodali mentorja, skupini pa sta izdelali društveno salamo in tako imenovano milharco, gre za salamo v naravnem govejem črevesu po recepturi iz leta 1962,« je pojasnil predsednik društva Ivančič. Upa, da bo prav ta mladina ohranila, kar sta leta 1962 začela Rudi Mlinarič in gostilničar Peter Vrtovšek.

Tudi letos bo imela salamijada mednarodni pečat, prihajajo prijatelji iz Avstrije, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Hrvaške. Občina Sveti Petar u Šumi bo predstavila istrsko kulinariko s tradicionalno istrsko klobasico na čelu. Tudi letos bo na salamijadi odmeval zvok harmonike, zbrane bo obiskal Krjavelj. Na lanski 64. sevniški salamijadi je v konkurenci rekordnih 153 salam (in kar 106 salamarjev) zmagala Mislinjčanka Klementina Šibanc, zdaj doma v Dolenjem Gradišču pri Šentjerneju. Družina Tomažič je zmagala med rejci salamarji, na 14. salamijadi prijateljev se je najbolje odrezala salama Stjepana Horvata iz Dolnje Pušče na Hrvaškem, na stopničkah pa sta bila še Goran Mitov (Pirot, Srbija) in Petar Gubec (Pušča, Hrvaška).

Mladi bodo ohranili tradicijo. FOTO: Društvo salamarjev Sevnica