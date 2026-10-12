Matjaž Han: »Kar se tiče impotentnosti, jaz nisem«

Referendumska nedelja je poleg političnih zmagovalcev in poražencev postregla tudi z zanimivim besednimi iskricami. Politični komentator Janez Markeš je v studiu RTV Slovenija opozicijskim strankam očital, da so pri referendumih bolj ali manj stale ob strani, po razglasitvi rezultatov pa prišle po zasluge za zmago. Njegova ocena, da je opozicija izpadla »impotentno«, ni ostala brez odgovora. Predsednik SD Matjaž Han je poskrbel za kratek odziv.

Potem ko so volivci zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi, so si nasprotniki zakona lahko oddahnili. Civilna družba si je ob tem čestitala za doseženi rezultat, zadovoljstvo pa so izražali tudi v opozicijskih vrstah. Toda kdo je v resnici najbolj zaslužen za referendumski razplet?

Prav to vprašanje se je odprlo v studiu RTV Slovenija. Politični komentator Janez Markeš pri ocenjevanju vloge opozicijskih strank niti ni izbiral besed. Izpostavil je predvsem delo civilne družbe, ki se je po njegovem mnenju izkazala z organizacijo in mobilizacijo ljudi. Precej manj prizanesljiv je bil do opozicijskih strank, zlasti Svobode in SD, deloma pa tudi Levice. »Kako se je civilna družba organizirala, pustimo zdaj stranke opozicije, ki so impotentno izpadle, ker niso izvajale nič terenskega dela. Prišle so po rezultat in zdaj razglašajo zmago,« je bil oster Markeš.

Po njegovem mnenju gre za velik dosežek civilne družbe, podobno kot že ob preteklih političnih preizkušnjah. S tem je dal jasno vedeti, komu pripisuje največ zaslug za referendumski rezultat.

Na Markeševo oceno se je odzval tudi predsednik SD Matjaž Han. Ko ga je novinar soočil z besedami, da so opozicijske stranke izpadle »impotentno«, je odgovoril v svojem značilnem slogu. »Kar se tiče impotentnosti, jaz nisem,« je odvrnil Han.

Njegov odgovor je pogovoru dodal nekoliko bolj sproščen ton, a predsednik SD se pri tem ni ustavil. Poudaril je, da opozicijske stranke kljub razlikam dobro sodelujejo. »Mi sodelujemo zelo dobro, čeprav smo tri različne stranke s podobnimi vrednotami. Kot opozicija opravljamo nalogo relativno dobro,« je dejal.

Ob tem je spomnil, da je do naslednjih volitev še nekaj časa, in dodal: »Jaz pa sem se naučil, da je politika tek na dolge proge.«

Han: Referendumi so drage ankete

Predsednik SD je sicer ocenil, da so volivci koaliciji poslali pomembno politično sporočilo. Po njegovem mnenju vladi niso pomagali niti trije posvetovalni referendumi, ki so potekali sočasno z zakonodajnim. »To je signal politiki,« je poudaril Han in izpostavil, da je bil ključni zakon zavrnjen. Prepričan je, da bi morala koalicija zdaj razmisliti tudi o smiselnosti morebitnih novih referendumov, napovedanih za december. »Ključno je, da je zakon padel in da bo politika razmislila, ali bo še izvajala tako drage ankete, kot so referendumi,« je dejal.