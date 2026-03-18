Matjaž Han: minister, ki razume in podpira šport

Ljubljanski grad je bil pred dnevi stičišče, na katerem so se zbrali številni znani obrazi, podporniki projekta Športnih iger mladih, ki je v Sloveniji vstopil v tretjo sezono delovanja. Najvišja točka ožje slovenske metropole je privabila številna imena iz sveta športa, politike in gospodarstva. Srečali smo tudi predsednika Uefe Aleksandra Čeferina, ki se – kot zaveden in odgovoren državljan – ni mogel izogniti pogovoru o Sloveniji, četudi del časa preživi v Švici. Čeferin pogosto izpostavi tako nepravilnosti v delovanju sistema kot dobre prakse, podobno je bilo zdaj, ko je srečal ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana, sicer predsednika Socialnih demokratov. Nedavno sta podprla omenjeni projekt na Ljubljanskem gradu, na katerem so predstavili novega ambasadorja gibanja, svoji oceni o trenutnem položaju Slovenije sta izmenjala tudi nazadnje, ko sta se dobila v Grosupljem.

Zavzet in odgovoren

»Drži. Danes sem se srečal s prijateljem Matjažem Hanom, s katerim sva imela prijeten in odprt pogovor. Kot minister svojo funkcijo opravlja zavzeto in odgovorno, pri čemer tudi na področju športa že vrsto let izkazuje razumevanje, podporo in posluh za potrebe športne skupnosti, zato je bilo povsem naravno, da sva velik del pogovora namenila prav tej temi,« nam je razkril Čeferin, ki slovi kot velik podpornik dobrodelnosti. Kot predsednik vodi tudi Uefino fundacijo za otroke, ki je doslej zagnala že približno 600 projektov po vsem svetu, nekatere tudi v Sloveniji.

Čeferin in Han – slednji je pred dvema letoma uradno obiskal Čeferina tudi na sedežu Uefe ob Ženevskem jezeru in že tedaj sta govorila o geopolitiki ter zagotavljanju varnosti – se niti tokrat nista mogla izogniti slovenski politiki, saj so pred vrati volitve v Državni zbor Republike Slovenije. Čeferin je pred pomembno nedeljsko odločitvijo Slovencev pohvalil Hana in njegov doprinos k vsesplošni rasti podpore slovenskega športa. Spomnimo, v času Hanovega mandata se je skupni znesek za šport iz naslova (para)državnih virov podvojil in se približal 50 milijonom evrov, Han pa je napovedal okroglih sto milijonov letno za šport na koncu naslednjega štiriletnega mandata.

»Dotaknila sva se pomena športa za razvoj mladih, njegovega prispevka k zdravemu življenjskemu slogu ter njegove posebne moči, da povezuje ljudi in skupnosti. Veseli me, da ima jasne ideje o tem, kako lahko šport v prihodnje še naprej razvijamo in krepimo. Verjamem namreč, da položaj športa pogosto odraža tudi položaj družbe – tam, kjer je šport dobro razumljen in podprt, je praviloma močnejša in bolj povezana tudi skupnost,« je dodal Čeferin.

Han in Čeferin sta se pred dvema letoma srečala tudi v Nyonu. FOTO: Uefa