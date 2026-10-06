Matjaž izdeloval slaščice, s katerimi so se kupci zastrupili (FOTO)

Višje sodišče v Kopru je zavrnilo pritožbo postojnskega podjetnika Matjaža Mikuletiča in potrdilo sodbo koprskega okrožnega sodišča. Mikuletič, lastnik in direktor podjetja Jemacor, je februarja priznal krivdo za proizvodnjo in promet z zdravju škodljivimi živili z visoko vsebnostjo THC ter za ponujanje odkupa 200 gramov konoplje. Izrečena mu je bila enotna kazen 20 mesecev zapora, ki jo bo odslužil z delom v splošno korist, pripor pa odpravljen. Senat višjih sodnikov je zdaj potrdil tudi odvzem opreme, ki jo je uporabljal pri sporni proizvodnji.

Mikuletič je po ugotovitvah sodišča skoraj dve leti, do julija lani, izdeloval in prodajal živila z visoko vsebnostjo THC, pri čemer jih je označeval kot dekorativne predmete. Med njimi so bili bomboni, piškoti in čokolada, pa tudi izdelki, označeni kot »čistila za čevlje«, ki so bili dejansko namenjeni uživanju. Prodajal jih je prek spleta, v specializiranih trgovinah in prodajnih avtomatih. Nekateri kupci so po zaužitju utrpeli znake zastrupitve.

Višje sodišče je pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo prvostopenjsko sodbo.

Na odločitev o odvzemu opreme se je Mikuletičeva zagovornica Anka Kozamernik pritožila. Na pritožbeni seji je poudarila, da gre za predmete družbe Jemacor, ki jih ta uporablja pri zakoniti proizvodnji in prodaji izdelkov CBD. Po njenem sodišče ni dovolj jasno obrazložilo, zakaj so bili predmeti odvzeti Mikuletiču kot fizični osebi, čeprav so last pravne osebe. Opozorila je tudi, da so bili med zaseženimi predmeti poštne kuverte in oprema, ki je po njenem namenjena zakoniti proizvodnji CBD-kapljic. Hišna preiskava in zaseg sta bila opravljena tako pri Mikuletiču doma kot v prostorih podjetja, zato je po mnenju obrambe pomembno vprašanje lastništva posameznih predmetov. Zagovornica je višjim sodnikom predlagala tudi preizkus izrečene kazenske sankcije.

Preiskava »sladkarij« se je začela po obvestilu avstrijske Agencije za zdravje in varnost hrane. FOTO: Pu Koper

Višje sodišče je pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo prvostopenjsko sodbo. Mikuletiču je naložilo plačilo sodne takse, nam je odgovorila predsednica koprskega višjega sodišča Samanta Nusdorfer. S tem je sodba postala pravnomočna.

Dvakrat obsojen

Preiskava njegovih »sladkarij« se je sicer začela po obvestilu avstrijske Agencije za zdravje in varnost hrane (AGES), kjer so v izdelkih slovenskega proizvajalca ugotovili sporne koncentracije kanabinoidov. Oktobra 2024 so Mikuletiču zasegli proizvodno linijo, izdelke, surovine in drugo opremo. Analize Nacionalnega forenzičnega laboratorija so pokazale prisotnost CBD in THC.

Ker je Mikuletič po prvem zasegu nadaljeval proizvodnjo, so mu julija lani zasegli še večjo količino bombonov in čokolade ter opremo za njihovo izdelavo in pakiranje. Tudi ti izdelki so vsebovali THC. Sodišče je ugotovilo, da je posamezni bombon vseboval od 1,9 do 12,5 mg THC, pri izdelkih iz julijske preiskave pa od 2,4 do 18,1 mg, kar je presegalo dopustno mejo 0,6 mg. Mikuletič je bil zaradi gojenja konoplje že obsojen leta 2018 na 19 mesecev zapora, kazen pa je odslužil z delom v splošno korist.