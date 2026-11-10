Matjaž Kmecl: »Če bi se lahko še enkrat rodil ...«

»Če bi se lahko še enkrat rodil, bi bil najraje samo še gojitelj in žlahtnitelj vrtnic.« Tako kratko in jedrnato je pred šestimi leti v pogovoru za Delo Matjaž Kmecl odgovoril na vprašanje, kaj bi naredil drugače, če bi se takrat spet znašel v svoji rani mladosti. Šest let pred tem, ko je praznoval svoj 80. rojstni dan, za seboj pa je tudi že imel dva velika dosežka, to je stvaritev dveh novih sort vrtnic, prešeren in trubar, je ta mejnika v svojem bogatem življenju opisal kot »lep dogodek za vrtnarja«.

7. NOVEMBRA je umrl.

S sorto prešeren smo Slovenci, kot so zapisali na spletni strani Arboretuma Volčji Potok, tudi uradno postali žlahtnitelji vrtnic. »To je tako kot pri otrocih: starše zmeraj zanima, kaj se bo rodilo. In če se posreči kak lep, pameten otrok, je krasno. Včasih pa je tako, da se dve vrsti, čeprav se imata radi, nočeta križati. Tudi tukaj bi se dalo potegniti kakšno vzporednico s človeškim svetom,« je potek stvaritve novih sort vrtnic razložil Kmecl, ki se je to soboto pri svojih 92 letih dokončno poslovil od tega sveta.

Z žalostjo smo sprejeli vest, da je v soboto umrl dr. Matjaž Kmecl, častni občan Mestne občine Velenje, akademik, slovenist, literarni zgodovinar, pisatelj in kulturni ustvarjalec,« so včeraj sporočili z velenjske občine. In dodali, da se lahko vsi, ki bi se mu želeli pokloniti, danes med 9. in 16. uro ter jutri med 8. in 17. uro vpišejo v žalno knjigo v avli velenjske občine. »Pogreb bo v prihodnjih dneh v Ljubljani, v ožjem družinskem krogu,« so še sporočili.

Kmecl je bil v petčlanskem predsedstvu Republike Slovenije. Leta 2009 je prejel naziv ambasadorja slovenske kulture. Na področju leposlovja se je uveljavil predvsem kot dramatik.

Kmecl se je rodil 23. februarja 1934 na Dobovcu pri Trbovljah in odraščal v učiteljski družini. Maturiral je na I. gimnaziji v Celju, nato je študiral slavistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Po diplomi je postal asistent na katedri za zgodovino slovenske književnosti, po doktoratu je tam postopoma napredoval do rednega profesorja. Med letoma 1977 in 1979 je bil dekan fakultete, od leta 1997 je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Na svojem strokovnem področju je opravljal kopico funkcij. Med drugim je bil prvi predsednik Jezikovnega razsodišča, glavni urednik časopisa Jezik in slovstvo, dvakrat je vodil prenovo učnih načrtov za pouk slovenščine. Bil je tudi ploden pisec. Za svoje literarno in raziskovalno delo je prejel vrsto nagrad in priznanj, med drugim leta 2009 naziv ambasadorja slovenske kulture.

Kdo je pravi umetnik?

Člani predsedstva RS med letoma 1990 in 1992 (z leve): Matjaž Kmecl, Ivan Oman, Milan Kučan, Ciril Zlobec in Dušan Plut FOTO: Lojze Ojsteršek

Veliko svojih let je namenil tudi političnemu udejstvovanju. Njegova politična kariera se je tako začela leta 1963, ko je postal odbornik skupščine občine Ljubljana Center, profesionalno pa se je začel z njo ukvarjati 1982, ko je postal minister za kulturo, leta 1986 pa tudi član reformističnega predsedstva CK ZKS. Med letoma 1990 in 1992 je bil v petčlanskem predsedstvu Republike Slovenije. Del tega so bili šeinkot predsednik predsedstva. Od leta 2010 do leta 2020 je bil podpredsednik Zveze združenj za ohranjanje vrednot NOB Slovenije. Bil je tudi častni občan mesta Ljubljana in občine Velenje. In seveda ponosen dedek štirih vnukov. Na področju leposlovja se je uveljavil predvsem kot dramatik. Med njegovimi znanimi dramskimi deli so Lepa Vida ali problem svetega Ožbalta, Friderik z Veroniko ali danes grof Celjski in nikdar več ter Mutasti bratje. V pogovoru za Delo pred šestimi leti je bil precej kritičen glede odnosa države do delavcev v kulturi, predvsem do prekarcev. »Mi smo postali neoliberalistična družba, osrednji vrednoti sta denar in uspešnost. Kultura je nedvomno odigrala izjemno vlogo v osamosvajanju Slovenije, a zdaj je nastalo vprašanje, kdo se sploh lahko ima za pravega umetnika. Je merilo materialna uspešnost? Gotovo ne. Res pa je, da ni vedno lahko prepoznati resničnega umetnika, saj se za njim navadno skriva kar nekaj takih, ki to niso,« je sklenil Kmecl.