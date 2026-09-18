Matoz po posnetkih smrti Armina: znova bo pregledal primer, družini pokojnega bi se opravičil

Objava posnetkov policijske intervencije na Čopovi ulici v Ljubljani, po kateri je umrl 37-letni Armin Đutović, dobiva nov odmev. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz je napovedal, da bo dokumentacijo primera ponovno vzel pod drobnogled. Če bo ugotovil, da za to obstajajo razlogi, bi lahko sledili tudi ukrepi proti policistom, ki so sodelovali v postopku.

Matoz je v oddaji 24ur Zvečer dejal, da se je sam s primerom podrobneje seznanil šele zdaj, zato želi preveriti dokumentacijo, ki jo je po dogodku obravnaval pristojni direktorat. Posebej ga bo zanimalo, ali obstajajo razlogi, da generalnemu direktorju policije naloži ukrepanje proti posameznim policistom in ali je glede na čas, ki je od dogodka že minil, to še mogoče.

Minister samega policijskega postopka v tej fazi ni želel ocenjevati. Pojasnil je, da bi lahko njegove izjave kot ministra razumeli kot vplivanje na postopek, zato se želi komentarjev o odgovornosti vzdržati. O krivdi šestih policistov namreč še odloča sodišče.

Družini pokojnega bi se opravičil

Matoz je bil precej bolj jasen pri vprašanju odnosa do svojcev pokojnega. Dejal je, da bi se moral minister družini opravičiti zaradi dejstva, da je človek med policijskim postopkom izgubil življenje oziroma je po njem pozneje umrl. Ob tem je poudaril, da takšno opravičilo ne bi pomenilo vnaprejšnjega ugotavljanja krivde policistov.

Usodni dogodek se je zgodil 8. decembra 2024 na Čopovi ulici v Ljubljani. Policiste so poklicali zaradi moškega, ki naj bi razmetaval in poškodoval stole na terasi gostinskega lokala. Med postopkom so policisti uporabili prisilna sredstva. Đutović je izgubil zavest, tri dni pozneje pa je umrl v bolnišnici.

Te dni je primer znova močno odmeval po objavi skoraj sedemminutnega posnetka policijske telesne kamere. Zaradi dogodka je obtoženih šest policistov Policijske postaje Ljubljana Center. Tožilstvo enemu očita povzročitev smrti iz malomarnosti, petim pa opustitev pomoči. Njihova kazenska odgovornost še ni pravnomočno ugotovljena.

Nadzora sta prinesla različne ugotovitve

Primer dodatno zapleta dejstvo, da sta bila po dogodku opravljena dva nadzora, njune ugotovitve pa se razlikujejo. Po dokumentih, ki jih povzema 24ur.com, interna komisija ljubljanske policije sprva ni ugotovila nepravilnosti. Nadzor direktorata na notranjem ministrstvu pa naj bi ugotovil nesorazmerno in nestrokovno uporabo sile ter nepravilnosti pri presoji policijske komisije.

Matoz zdaj napoveduje, da želi celotno dokumentacijo pregledati še sam. Če bo iz nje izhajalo, da obstajajo razlogi za odvzem policijskih pooblastil ali druge ukrepe, naj bi v okviru svojih pristojnosti ustrezno ukrepanje naložil generalnemu direktorju policije.