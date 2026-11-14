Matoz prijavil nekdanjega šefa policije Petriča: predolgo odlašal z ukrepanjem proti policistom po Arminovi smrti (FOTO)

Nekdanji generalni direktor policije Damjan Petrič se je znašel pod drobnogledom Specializiranega državnega tožilstva. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je namreč naznanilo sum kaznivega dejanja nevestnega dela v službi, ker naj bi Petrič prepozno ukrepal proti šestim policistom, ki so sodelovali pri intervenciji, po kateri je decembra 2024 umrl 37-letni Armin Đutović, oče šestih otrok.

Po poročanjih je posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva naznanilo prejel 30. oktobra. S tem je notranji minister Franci Matoz uresničil septembrsko napoved, da bodo primer predali tožilstvu, če bo pregled dokumentacije pokazal sum nepravilnosti. Tožilstvo podrobnosti zaradi interesa preiskave ne razkriva, na policiji pa so potrdili, da v zvezi z naznanilom izvajajo notranjevarnostni postopek.

Disciplinski postopek potreboval skoraj leto in pol do začetka

V središču očitkov je predvsem časovnica ukrepanja. Usodna intervencija se je zgodila 8. decembra 2024, Petrič pa je disciplinske postopke zaradi težjih kršitev zoper šest policistov uvedel šele 14. aprila letos, približno 16 mesecev pozneje. Že 15. junija so bili vsi postopki ustavljeni zaradi zastaranja. Na notranjem ministrstvu so septembra opozorili, da bi bilo glede na okoliščine mogoče uporabiti tudi druge delovnopravne ukrepe, med drugim izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Nekdanji generalni direktor policije Boštjan Lindav je za 24ur pojasnil, da so roki za disciplinsko ukrepanje razmeroma kratki. Po njegovih besedah mora biti disciplinski postopek uveden v enem mesecu po seznanitvi z ugotovitvami oziroma najpozneje v dveh mesecih od storjene kršitve. Prav zato se zastavlja vprašanje, ali je mogoče tako dolgo čakanje sploh upravičiti.

Petrič očitke zavrača: najprej je bilo treba preveriti nepravilnosti

Petrič je že septembra za 24ur zavrnil očitke, da ni pravočasno ukrepal. Pojasnil je, da je po prejemu ugotovitev direktorata 21. oktobra 2025 policijskim vodjem naročil, naj temeljito proučijo ugotovljene nepravilnosti in ob izpolnjenih pogojih sprožijo ustrezne postopke za ugotavljanje odgovornosti. Po njegovih pojasnilih je bilo treba pred morebitnimi ukrepi preveriti okoliščine in odgovornost posameznikov. Vztrajal je, da je potrebne aktivnosti odredil takoj po seznanitvi z ugotovitvami.

Toda minister Matoz s takšno razlago ni bil zadovoljen. V oddaji 24ur Zvečer je 29. septembra ocenil, da je Petrič glede na potek dogodkov ravnal najmanj nevestno, in opozoril na možnost kazenske odgovornosti.

Vseh šest policistov še vedno zaposlenih

Kot smo že poročali, zaradi smrti Đutovića na ljubljanskem okrožnem sodišču poteka kazenski postopek zoper šest policistov. Tožilstvo policistu Janu Dovniku, ki naj bi med intervencijo uporabil nestrokoven prijem davljenja, očita povzročitev smrti iz malomarnosti. Grozi mu od šest mesecev do pet let zapora. Preostalim petim policistom očitajo opustitev pomoči, za kar je zagrožena kazen do enega leta zapora. Vseh šest je krivdo zanikalo.

Kljub obtožbam so vsi ostali zaposleni v policiji. Dovnika so 22. junija premestili v operativno-komunikacijski center, kjer ne opravlja več terenskega dela. Preostalih pet policistov je delo nadaljevalo na Policijski postaji Ljubljana Center. Na ministrstvu so pojasnili, da odvzema policijskih pooblastil niso predlagali. Za Dovnika so ocenili, da zaradi premestitve takšen ukrep ni potreben, pri preostalih pa da zanj ni ustrezne pravne podlage.

Preverjali bodo tudi odgovornost nekdanjega prvega moža policije

Primer tako odpira dve ločeni vprašanji. O kazenski odgovornosti policistov, ki so sodelovali pri intervenciji, odloča sodišče. Tožilstvo pa bo zdaj presojalo še, ali je pri obravnavi njihovih morebitnih disciplinskih kršitev prišlo do kaznivega ravnanja tedanjega vodstva policije. Petrič medtem ostaja zaposlen na visokem položaju v policiji. Naznanilo suma kaznivega dejanja še ne pomeni, da je bila zoper njega vložena obtožnica ali da je njegova odgovornost dokazana.