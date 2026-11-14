  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Zabava

KrižankeSudoku

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

UBOJ NA ČOPOVI

Matoz prijavil nekdanjega šefa policije Petriča: predolgo odlašal z ukrepanjem proti policistom po Arminovi smrti (FOTO)

Disciplinske postopke zoper šest policistov, ki so sodelovali pri usodni intervenciji v Ljubljani, so uvedli šele 16 mesecev po dogodku. Kmalu zatem so zastarali, zdaj pa se je pod drobnogledom znašel še nekdanji prvi mož policije.
Pokojni 37-letni Armin Đutović. FOTO: Osebni Arhiv
Pokojni 37-letni Armin Đutović. FOTO: Osebni Arhiv
G. P.
 14. 11. 2026 | 21:20
 14. 11. 2026 | 21:21
4:43
A+A-

Nekdanji generalni direktor policije Damjan Petrič se je znašel pod drobnogledom Specializiranega državnega tožilstva. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je namreč naznanilo sum kaznivega dejanja nevestnega dela v službi, ker naj bi Petrič prepozno ukrepal proti šestim policistom, ki so sodelovali pri intervenciji, po kateri je decembra 2024 umrl 37-letni Armin Đutović, oče šestih otrok.

Po poročanjih je posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva naznanilo prejel 30. oktobra. S tem je notranji minister Franci Matoz uresničil septembrsko napoved, da bodo primer predali tožilstvu, če bo pregled dokumentacije pokazal sum nepravilnosti. Tožilstvo podrobnosti zaradi interesa preiskave ne razkriva, na policiji pa so potrdili, da v zvezi z naznanilom izvajajo notranjevarnostni postopek.

Disciplinski postopek potreboval skoraj leto in pol do začetka

V središču očitkov je predvsem časovnica ukrepanja. Usodna intervencija se je zgodila 8. decembra 2024, Petrič pa je disciplinske postopke zaradi težjih kršitev zoper šest policistov uvedel šele 14. aprila letos, približno 16 mesecev pozneje. Že 15. junija so bili vsi postopki ustavljeni zaradi zastaranja. Na notranjem ministrstvu so septembra opozorili, da bi bilo glede na okoliščine mogoče uporabiti tudi druge delovnopravne ukrepe, med drugim izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Nekdanji generalni direktor policije Boštjan Lindav je za 24ur pojasnil, da so roki za disciplinsko ukrepanje razmeroma kratki. Po njegovih besedah mora biti disciplinski postopek uveden v enem mesecu po seznanitvi z ugotovitvami oziroma najpozneje v dveh mesecih od storjene kršitve. Prav zato se zastavlja vprašanje, ali je mogoče tako dolgo čakanje sploh upravičiti.

Petrič očitke zavrača: najprej je bilo treba preveriti nepravilnosti

Petrič je že septembra za 24ur zavrnil očitke, da ni pravočasno ukrepal. Pojasnil je, da je po prejemu ugotovitev direktorata 21. oktobra 2025 policijskim vodjem naročil, naj temeljito proučijo ugotovljene nepravilnosti in ob izpolnjenih pogojih sprožijo ustrezne postopke za ugotavljanje odgovornosti. Po njegovih pojasnilih je bilo treba pred morebitnimi ukrepi preveriti okoliščine in odgovornost posameznikov. Vztrajal je, da je potrebne aktivnosti odredil takoj po seznanitvi z ugotovitvami.

Toda minister Matoz s takšno razlago ni bil zadovoljen. V oddaji 24ur Zvečer je 29. septembra ocenil, da je Petrič glede na potek dogodkov ravnal najmanj nevestno, in opozoril na možnost kazenske odgovornosti.

Vseh šest policistov še vedno zaposlenih

Kot smo že poročali, zaradi smrti Đutovića na ljubljanskem okrožnem sodišču poteka kazenski postopek zoper šest policistov. Tožilstvo policistu Janu Dovniku, ki naj bi med intervencijo uporabil nestrokoven prijem davljenja, očita povzročitev smrti iz malomarnosti. Grozi mu od šest mesecev do pet let zapora. Preostalim petim policistom očitajo opustitev pomoči, za kar je zagrožena kazen do enega leta zapora. Vseh šest je krivdo zanikalo.

Kljub obtožbam so vsi ostali zaposleni v policiji. Dovnika so 22. junija premestili v operativno-komunikacijski center, kjer ne opravlja več terenskega dela. Preostalih pet policistov je delo nadaljevalo na Policijski postaji Ljubljana Center. Na ministrstvu so pojasnili, da odvzema policijskih pooblastil niso predlagali. Za Dovnika so ocenili, da zaradi premestitve takšen ukrep ni potreben, pri preostalih pa da zanj ni ustrezne pravne podlage.

Preverjali bodo tudi odgovornost nekdanjega prvega moža policije

Primer tako odpira dve ločeni vprašanji. O kazenski odgovornosti policistov, ki so sodelovali pri intervenciji, odloča sodišče. Tožilstvo pa bo zdaj presojalo še, ali je pri obravnavi njihovih morebitnih disciplinskih kršitev prišlo do kaznivega ravnanja tedanjega vodstva policije. Petrič medtem ostaja zaposlen na visokem položaju v policiji. Naznanilo suma kaznivega dejanja še ne pomeni, da je bila zoper njega vložena obtožnica ali da je njegova odgovornost dokazana.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

policijapreiskavasojenjepolicistiDamjan PetričFranci MatozArmin ĐutovićJan Dovnikspecializirano državno tožilstvoobtožnicaLjubljana
ZADNJE NOVICE
21:20
Novice  |  Slovenija
UBOJ NA ČOPOVI

Matoz prijavil nekdanjega šefa policije Petriča: predolgo odlašal z ukrepanjem proti policistom po Arminovi smrti (FOTO)

Disciplinske postopke zoper šest policistov, ki so sodelovali pri usodni intervenciji v Ljubljani, so uvedli šele 16 mesecev po dogodku. Kmalu zatem so zastarali, zdaj pa se je pod drobnogledom znašel še nekdanji prvi mož policije.
14. 11. 2026 | 21:20
21:06
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
KARABINJERJI

Saj ni res, pa je: v Gorici lažni policist iz zlatarne odnesel za 29.000 evrov zlata

Prodajalka se je po njegovem odhodu posvetovala z lastnikom trgovine in poklicala 112. Medtem sta bila moška že na poti proti Videmski pokrajini, kjer so ju prestregli karabinjerji.
14. 11. 2026 | 21:06
21:00
Bulvar  |  Suzy
DRUŽINA

Načrti Suki Waterhouse: poroka s Pattinsonom bo nora zabava (Suzy)

»Če bi se odločila za poroko, bi pripravila ogromno zabavo in poskrbela, da bi bilo noro in nepozabno,« pravi.
14. 11. 2026 | 21:00
20:53
Bulvar  |  Domači trači
MLADI TALENT

Komaj osemletni Martin navdušuje s harmoniko: njegova nova pesem je poklon Sloveniji (FOTO in VIDEO)

Mladi glasbenik, ki je s prejšnjo pesmijo na družbenih omrežjih zbral milijone ogledov, je tokrat navdih našel v domači kulinariki.
14. 11. 2026 | 20:53
20:48
Novice  |  Svet
VODSTVO ODSTOPILO

Po grozljivi smrti Kristiana na kliniki so se oglasili še drugi pacienti: »Golega in privezanega so pustili na tleh štiri ure ...« (FOTO)

Nekdanji pacienti opisujejo domnevno dušenje, pretepanje in poniževanje. Nekateri trdijo, da so bili tudi sami žrtve nasilja.
Kaja Grozina14. 11. 2026 | 20:48
20:28
Novice  |  Kronika  |  Doma
STRAH

Voznik izstopil, avtobus z dvema potnikoma pa se je odpeljal kar sam

Avtobus je brez voznika prečkal križišče in trčil v ograjo, ki je padla na parkiran avtomobil. V drugi nesreči je potnica padla na voznika in razbila vetrobransko steklo.
14. 11. 2026 | 20:28

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DEPOZITI

Prihranki na banki? Preverite, kje lahko dobite največ

Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
11. 11. 2026 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
11. 11. 2026 | 09:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOST BIVANJA

Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 14:35
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Bomo imeli čez 15 let dovolj elektrike za vse?

Vse večja poraba električne energije bo v prihodnjih desetletjih zahtevala, da se elektroenergetski sistem prilagodi spreminjajočim se razmeram, hkrati pa je nujno delovanje v smeri razogljičenja in večanja deleža obnovljivih virov.
29. 10. 2026 | 08:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DEPOZITI

Prihranki na banki? Preverite, kje lahko dobite največ

Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
11. 11. 2026 | 08:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
11. 11. 2026 | 09:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOST BIVANJA

Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 14:35
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Bomo imeli čez 15 let dovolj elektrike za vse?

Vse večja poraba električne energije bo v prihodnjih desetletjih zahtevala, da se elektroenergetski sistem prilagodi spreminjajočim se razmeram, hkrati pa je nujno delovanje v smeri razogljičenja in večanja deleža obnovljivih virov.
29. 10. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
TRADICIJA

Slovensko podjetje osvaja Evropo. Zdaj je na vrsti Španija

Perutnina Ptuj je lani praznovala 120 let poslovanja. Jubilej je prišel v obdobju pomembne poslovne preobrazbe, ko podjetje iz regionalno prepoznavne živilske družbe raste v vse bolj mednarodno usmerjeno skupino.
10. 11. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KARTICE

Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
9. 11. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HORMONI

Jeste enako kot prej, kilogramov pa je vse več. Zakaj?

Utrujenost, nespečnost, nihanje razpoloženja in kilogrami, ki se kopičijo kljub nespremenjenim navadam. So lahko vzrok hormonske spremembe?
6. 11. 2026 | 13:32
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ODNOSI

Združili moči s prvakom med pijačami

Povezovanje poslovanja na dveh sosednjih trgih, nova partnerstva in naložbe v učinkovitost odpirajo prostor za nadaljnjo rast.
2. 11. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONKOLOGIJA

Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
Promo Slovenske novice11. 11. 2026 | 11:14
Promo
Novice  |  Slovenija
GLASBA

V Ljubljano prihajajo filmske legende

Umetniški mozaik slovenske prestolnice bo ob jubilejni, 10. izvedbi Zimskega festivala bogatejši za dva izjemna koncertna večera.
Promo Slovenske novice12. 11. 2026 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST PODATKOV

Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPOVED

Bo JEK2 prinesel cenejšo elektriko? Kaj nas čaka do takrat? (video)

Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
9. 11. 2026 | 08:40
PromoPhoto
Novice  |  Svet
RAČUNI

Baterija, ki ve, kdaj je elektrika najdražja

Sistem družbe ENNA Next samodejno spremlja delovanje sončnih elektrarn in porabo v realnem času, izračunava, kdaj je najbolje polniti ali prazniti baterijo, spremlja borzne cene električne energije in se odzivana spremembe na trgu.
5. 11. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLADKO UDOBJE

Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Svet
OSKRBA

Kaj išče hrvaško energetsko podjetje v Kazahstanu?

Energija je eden ključnih dejavnikov gospodarske stabilnosti in strateške samostojnosti držav, trenutne geopolitične razmere pa dodatno poudarjajo pomen energetske varnosti v Evropi.
13. 11. 2026 | 08:51
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
10. 11. 2026 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki