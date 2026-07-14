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LETOS 324 ZLATIH MATURANTOV

Matura uspešna za več kot 90 odstotkov kandidatov, rekordno število zlatih maturantov

Na splošni maturi uspešnih 91,65 odstotka dijakov, na poklicni 90,67 odstotka
Včeraj so izvedeli, kako so se odrezali na zrelostnem izpitu. FOTO: Blaž Samec
Včeraj so izvedeli, kako so se odrezali na zrelostnem izpitu. FOTO: Blaž Samec
STA
 14. 7. 2026 | 06:32
4:54
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Od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 91,65 odstotka kandidatov. Poklicno maturo je na 142 šolah med 9145 kandidati uspešno opravilo 90,67 odstotka kandidatov. Na splošni maturi jih je vse točke doseglo 23, na poklicni pa 64, je sporočil Državni izpitni center. Zlatih maturantov, ki na maturi dosežejo najmanj 30 točk, je bilo letos 324, kar je malo več kot lani, ko jih je bilo 315. Državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar je dodala, da je bilo med njimi 195 deklet in 129 fantov, prihajajo pa z 48 gimnazij. Večina dijakov, ki je na maturi prejela vse točke, prihaja z ljubljanskih gimnazij.

Mednarodno maturo, ki poteka na štirih gimnazijah, je opravljalo skupaj 94 dijakov iz Slovenije in 44 tujcev. Med njimi je bilo 52 zlatih maturantov, kar pomeni, da so na mednarodni maturi dosegli vsaj 40 točk od skupno možnih 45. Največ dijakov na splošni maturi je pri slovenščini prejelo oceno 3 (33,87 odstotka) in 4 (33,53 odstotka). Pri matematiki na osnovni in višji ravni je največ dijakov (33,98 odstotka) prejelo oceno 4, tudi pri angleščini je na osnovni in višji ravni največ (48,84 odstotka) dijakov prejelo oceno 4.

Direktor Državnega izpitnega centra Gašper Cankar, državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar ter predsednika državnih komisij za poklicno in splošno maturo Boris Dular in Marina Tavčar Kranjc FOTO: Matej Družnik
Direktor Državnega izpitnega centra Gašper Cankar, državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar ter predsednika državnih komisij za poklicno in splošno maturo Boris Dular in Marina Tavčar Kranjc FOTO: Matej Družnik

»Rezultati so objektivni in verodostojni, kolikor je to na pedagoškem področju sploh mogoče,« je dejala predsednica Državne komisije za splošno maturo Marina Tavčar Krajnc. Zahtevnost letošnje mature je po njenih besedah primerljiva s preteklimi leti. Tudi poklicno maturo je opravil visok odstotek dijakov. Kot prvi predmet poklicne mature je slovenščino opravljalo 8659 kandidatov, ki so v povprečju dosegli 70,22 odstotne točke in povprečno oceno 3,96. Italijanščino kot prvi predmet poklicne mature je opravljalo 16 kandidatov, ki so v povprečju dosegli 55,63 odstotne točke in povprečno oceno 2,38, madžarščino pa dva kandidata, ki sta v povprečju dosegla 84 odstotnih točk in povprečno oceno 6.

Kot drugi predmet poklicne mature, temeljni strokovno-teoretični predmet, so kandidati v skladu z izobraževalnim programom opravljali različne predmete. Skupaj je bilo pri drugem predmetu pozitivno ocenjenih 95,25 odstotka kandidatov, dosegli pa so povprečno oceno 3,29. Za tretji predmet poklicne mature je matematiko izbralo 3443 kandidatov, ki so v povprečju dosegli 71,83 odstotne točke in povprečno oceno 3,44. Angleščino je izbralo 5125 kandidatov, ki so v povprečju dosegli 79,22 odstotne točke in povprečno oceno 3,49. Nemščino je izbralo 69 kandidatov, ki so v povprečju dosegli 75,34 odstotne točke in povprečno oceno 3,45. Italijanščino kot tuji in drugi jezik je izbralo 37 kandidatov, ki so v povprečju dosegli 80,14 odstotne točke in povprečno oceno 3,65. Skupaj je bilo pri tretjem predmetu pozitivno ocenjenih 98,09 odstotka kandidatov, ki so predmet opravljali, dosegli pa so povprečno oceno 3,47.

Vseh 34 točk je zbralo 23 kandidatov.

Kandidati so imeli v okviru četrtega predmeta poklicne mature različne oblike praktičnega dela. Skupaj je bilo pri četrtem predmetu poklicne mature pozitivno ocenjenih 99,60 odstotka kandidatov, dosegli so povprečno oceno 4,32.

Ugovori do srede

Dijaki si lahko rezultate splošne mature s pomočjo šifre ogledajo tudi na spletu. E-vpogledi v izpitno dokumentacijo in oddaja e-ugovora na oceno oziroma na način izračuna izpitne ocene bodo trajali tri delovne dni, in sicer do srede. Kandidati se k jesenskemu izpitnemu roku splošne mature prijavijo na šoli, najbolje takoj, najkasneje pa v torek. Maturitetna spričevala in obvestila o uspehu na poklicni maturi pa so kandidati že prejeli na šolah v sredo, 8. julija.

Rezultati so objektivni in verodostojni, kolikor je to na pedagoškem področju sploh mogoče.

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