Mavrična povorka danes zavzema Ljubljano, zbrane bodo nagovorili Pirc Musarjeva, Janković ...

Osrednji dogodek festivala Parada ponosa, paradna povorka po ljubljanskih ulicah, se bo začela danes ob 19. uri na Metelkovi. Zaključek programa bo na Kongresnem trgu, kjer bodo zbrane nagovorili predsednica republike Nataša Pirc Musar, ljubljanski župan Zoran Janković in varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek, so sporočili organizatorji. Zbiranje se začne ob 18. uri v AKC Metelkova mesto, oziroma na Masarykovi cesti. Povorka se bo nato nadaljevala na Slovensko cesto in pot zaključila na Kongresnem trgu. Kulturno-politični program, ki se bo na Kongresnem trgu začel ob 20. uri, bo združil »politične in aktivistične govore, umetniške nastope, glasbo, drag, kvir kulturo in skupnostno praznovanje,« so zapisali organizatorji festivala Društvo Parada ponosa. Tam bodo na odru Festivala Junij med drugim nastopili ljubljanski glasbeni kolektiv SBO, zasedba muzikala kraljic preobleke Kvirkago in srbska raperka Sajsi MC.

Današnji zaključni dogodek festivala Paradni dan pa se bo začel v parku Zvezda na Paradnem mestu, kjer se bodo med 10. in 16. uro na stojnicah predstavile LGBTIQ+ in zavezniške organizacije. Po navedbah organizatorjev so pripravili program ter prostor za srečevanje, povezovanje in praznovanje skupnosti.

Demokracija v naših rokah - upanje je naš upor

Letos festival poteka pod geslom Demokracija v naših rokah - upanje je naš upor, s katerim opozarjajo, da demokracija ni samoumevna in zahtevajo, da jo oblast, institucije ter družba varujejo za vse ljudi.

»Letošnja Parada ponosa ni le praznovanje skupnosti, temveč tudi jasno politično sporočilo o pomenu demokracije, človekovih pravic, civilne družbe, solidarnosti in odpora proti izključevanju. V času, ko so pravice LGBTIQ+ oseb, še posebej trans, nebinarnih in spolno nenormativnih oseb, vse pogosteje tarča političnih napadov, sovražnega govora in družbene polarizacije, je javna vidnost skupnosti pomembnejša kot kadarkoli,« so navedli v društvu.