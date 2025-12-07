UPOR

Nadškofija Ljubljana ukinja kar 12 župnij. V Dražgošah jih moti jih tudi, da imajo nedeljska bogoslužja ob sobotah.

O uporu faranov župnije Sveta Lucija Dražgoše zoper spremembe, ki jih narekuje vrh Rimskokatoliške cerkve, smo v Slovenskih novicah že pisali, zdaj pa je sodu izbilo dno sporočilo, ki ga je objavil Farni list župnije Selca, iz katerega »smo Dražgošani izvedeli, da ukinjajo našo župnijo«. A Dražgošani niso edini, Cerkev z novim letom napoveduje ukinitev 12 župnij Nadškofije Ljubljana. Skrbi jih le premoženje, ne pastorala Kot izhaja iz zapisa, je nadškof Stanislav Zore sporočil, da so na seji dekanov 15. oktobra in sklepa Duhovniškega sveta 19. novembra sklenili, da se ukine 12 župnij ...