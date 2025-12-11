Med gasilci so veterani nepogrešljivi del sistema

Gasilska zveza Šaleške doline že 38 let goji gasilsko tradicijo, tudi letošnje leto so sklenili s prijetnim srečanjem in druženjem veterank in veteranov. Prireditveni odbor, ki ga zadnja leta sestavljajo Boris Lambizer, Helena Brglez, Barbara Slamek in Franc Pečečnik s pomočniki, je tokrat na oder povabil vokalno skupino Prijatelji izpod Gore Oljke, za osrednji zabavni del pa je poskrbel ansambel Aplavz iz Rogatca. Vodja veteranov Pečečnik je poročal o dosežkih, dejavnosti komisije za članice in uspešna gasilska tekmovanja veterank pa je v odsotnosti Slamekove predstavil moderator Drago Kolar.

Dobro povezani

Starejšim še vedno pripada kar nekaj odgovornosti v društvih in Poklicni gasilski enoti Velenje. Alarmi ne potihnejo, skrbi za vzdrževanje gasilske tehnike in gasilskih domov prav tako ni nikoli konec. PGE Velenje postaja rutina in ponos, da se društva v zvezi po potrebi povezujejo in sodelujejo kot velika družbeno pomembna in zaščitna sila. Gasilci v tej dolini dosegajo odlične tekmovalne rezultate, se še naprej izobražujejo in si prizadevajo ohranjati organiziranost. Društva so izjemno dobro opremljena, zveza deluje povezano z društvi in poklicnimi gasilci, vsi pa spoštujejo tudi veteranski gasilski kader, ki je nepogrešljiv v delovanju sistema.

Župan Goličnik je izjemoma manj govoril, več je pel in igral kitaro. FOTO: Jože Miklavc

To sta poudarila tudi podžupanja Občine Šmartno ob Paki Marjanca Rogel Peršič in župan Občine Šoštanj Boris Goličnik. Ostalo je povedal predsednik zveze Lambizer, ki se je v imenu vseh organizatorjev in vodstva zveze zahvalil za delo angažiranih in še zaželel prijetno doživljanje prihajajočih praznikov. Poveljnik zveze Aleksander Osetič je tokrat le pritrdil: »Delamo in ustvarjamo pogoje za varno življenje, rešujemo in gasimo skupaj z vsemi, ki so v tej družbi javne službe in ustanove. Tako smo v pomoč, ker smo radi to, kar počnemo, in ker je to delo naše sveto poslanstvo, zato vsem: hvala.«

Oder dvorane v Vinski Gori so zavzeli člani ansambla Aplavz. Predstavnica GZ Slovenije Savina Naraks je poudarila, »da ni boljše organiziranosti, opremljenosti in gasilske štimunge, ki vlada prav Šaleški dolini«. A tudi, da ni primera v vsej Sloveniji, ki bi že skoraj štiri desetletja skrbeli za družabnost na ravni gasilske regije, kot je to prav tu v Vinski Gori. Sledil je aplavz, vzdušje pa je vzel v roke istoimenski ubrani ansambel.

Prijatelji izpod Gore Oljke FOTO: Jože Miklavc

Ansambel Aplavz FOTO: Jože Miklavc