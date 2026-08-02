Med gradnjo nove ljubljanske železniške postaje odkrivajo zaklade, stare skoraj 2000 let (FOTO)

Gradnja novega Potniškega centra Ljubljana, največjega prometnega infrastrukturnega projekta v Sloveniji, razkriva tudi izjemno bogato zgodovinsko dediščino. Medtem ko na območju nastajajo nova železniška in avtobusna postaja ter spremljajoča infrastruktura, arheologi pod površjem odkrivajo ostanke rimske Emone.

Na območju gradnje od začetka aprila potekajo zaščitne arheološke raziskave, ki jih pod vodstvom Mestnega muzeja Ljubljana izvaja Arheološki raziskovalni konzorcij za Ljubljano. Doslej so dokumentirali že 125 grobov severnega emonskega grobišča, med katerimi prevladujejo žgani pokopi. V grobovih so našli številne pridatke, ki so jih pokojnikom polagali ob pokopu. Med najdbami so balzamariji za dišave, oljenke, nakit, keramično posodje in drugi predmeti, ki arheologom pomagajo bolje razumeti vsakdanje življenje, družbo in pogrebne običaje prebivalcev rimske Emone pred skoraj dva tisoč leti.

FOTO: Mol/Borut Slokan

Raziskave so se ta teden nadaljevale na križišču Slovenske in Masarykove ceste, v samem središču nekdanjega severnega emonskega grobišča, kjer strokovnjaki pričakujejo nova odkritja.

Območje skriva eno največjih rimskih grobišč

To sicer ni prvič, da gradbena dela na tem delu Ljubljane razkrivajo bogato rimsko dediščino. Le nekaj sto metrov stran, na območju nastajajoče Emonike, so arheologi v preteklih letih odkrili 228 rimskih grobov, od tega 194 žganih in 34 skeletnih, pa tudi ostanke pokopaliških objektov in pomembne sledove rimske razdelitve zemljišč. Strokovnjaki ocenjujejo, da gre za enega najpomembnejših arheoloških sklopov severnega emonskega grobišča. Nova odkritja pri Potniškem centru potrjujejo, da se je severno emonsko pokopališče razprostiralo na precej večjem območju, kot so domnevali doslej. Vsak nov izkop tako dopolnjuje sliko o življenju in smrti prebivalcev antične Emone.

Nastaja največje prometno vozlišče v državi

Potniški center Ljubljana je eden največjih infrastrukturnih projektov v samostojni Sloveniji. Obsega gradnjo nove železniške postaje, sodobnega avtobusnega terminala, prenovo železniške infrastrukture ter ureditev širšega območja okoli glavne postaje. Projekt naj bi Ljubljani prinesel sodobno prometno vozlišče, ki bo povezovalo železniški, avtobusni in mestni potniški promet. Gradnja zato poteka ob stalnem sodelovanju arheologov, saj zakon zahteva, da se pred večjimi posegi na območjih z bogato kulturno dediščino opravijo zaščitne raziskave. Te pogosto razkrijejo pomembne najdbe, ki bi sicer za vedno ostale skrite pod zemljo.