Med kmeti ob Savinji vre: »Od česa bomo živeli Slovenci, če bomo takole delali?«

PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Za zmanjšanje poplavne ogroženosti bi država gradila visoke nasipe, tisti, ki bodo zaradi tega izgubili zemljo, so zdaj na nogah.

»Zemlje ne damo!« so zadnjič jasno in glasno sporočili prebivalci Spodnje Savinjske doline, ki nasprotujejo suhim zadrževalnikom. A med njimi niso le kmetje, temveč tudi tisti, ki nočejo živeti ob visokih nasipih. Kmetje zato zahtevajo takojšen umik predstavljenega državnega prostorskega načrta (DPN) za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Če se to ne bo zgodilo, je eden od lokalnih kmetov Rok Sedminek že napovedal: »Boste videli, kako izgleda Francija.« Potem pa se je vprašal: »Mar v 20 letih res niste bili sposobni najti nobene druge rešitve na Savinji? Delate take posege v zemljo najboljše ...