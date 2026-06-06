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Med lagunami, gradovi in vinogradi: čarobna podoba Prlekije (FOTO)

Prlekija ponuja mnogo več, kot bi pričakovali na prvi pogled; združuje bogato dediščino, neokrnjeno naravo, vrhunska vina in termalno razvajanje.
V Biotermah imajo zunanji bazen, ki je varen za kopanje brez kemikalij, saj ga čistijo rastline. FOTOGRAFIJE: Mitja Felc

V Biotermah imajo zunanji bazen, ki je varen za kopanje brez kemikalij, saj ga čistijo rastline. FOTOGRAFIJE: Mitja Felc

V Prlekiji vam postrežejo pristne in okusne lokalne jedi.

V Prlekiji vam postrežejo pristne in okusne lokalne jedi.

V zidanici Malek na Jeruzalemu lahko degustirate vina, pogled pa vam seže na čudovite vinograde.

V zidanici Malek na Jeruzalemu lahko degustirate vina, pogled pa vam seže na čudovite vinograde.

Pogled z najvišjega grajskega stolpa v Sloveniji

Pogled z najvišjega grajskega stolpa v Sloveniji

Takole je bila videti nekoč pisarna železničarskega uslužbenca.

Takole je bila videti nekoč pisarna železničarskega uslužbenca.

Ormoške lagune

Ormoške lagune

Franc Zemljič je zaslužen, da imamo zanimiv vpogled v železničarsko dediščino.

Franc Zemljič je zaslužen, da imamo zanimiv vpogled v železničarsko dediščino.

V Biotermah imajo zunanji bazen, ki je varen za kopanje brez kemikalij, saj ga čistijo rastline. FOTOGRAFIJE: Mitja Felc
V Prlekiji vam postrežejo pristne in okusne lokalne jedi.
V zidanici Malek na Jeruzalemu lahko degustirate vina, pogled pa vam seže na čudovite vinograde.
Pogled z najvišjega grajskega stolpa v Sloveniji
Takole je bila videti nekoč pisarna železničarskega uslužbenca.
Ormoške lagune
Franc Zemljič je zaslužen, da imamo zanimiv vpogled v železničarsko dediščino.
Mitja Felc
 6. 6. 2026 | 15:15
4:12
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Prlekija je tisti del Slovenije, kamor se ne pride mimogrede, ampak z namenom. In tisti, ki pridejo, hitro ugotovijo, da je regija kot turistična destinacija večkrat neupravičeno zapostavljena. Ponuja svojevrsten preplet industrializacije, ki jo je narava vzela nazaj, vrhunsko vinsko tradicijo in kulinariko, od jeruzalemskih vinskih teras do skritih kotičkov in domačih muzejev.

Že začetek je lahko povsem drugačen od običajnih popotniških načrtov. Začne se ob starih tirih v Osluševcih, kjer je železniški remont leta 2007 prinesel prestavitev tamkajšnjega postajališča. Stari postajni zgradbi je grozilo rušenje, a jo je rešil Franc Zemljič, nekdanji železničar z globoko osebno zgodbo. Natančno sto let prej, leta 1908, je namreč njegov pradedek to zemljišče prodal državi za gradnjo postaje. Franc je zgradbo vzel v najem, krog se je sklenil, stavba je preživela. Danes Društvo za ohranjanje dediščine Prleški železničar tu upravlja živi Muzej železničarske dediščine na Stanici. Glavna atrakcija je madžarski poštni vagon iz leta 1926, ki so ga našli zapuščenega na Pragerskem, ga dali obnoviti in ga opremili kot postajo v malem – s potniško blagajno, čakalnico in prometnim uradom. Infrastrukturo dopolnjuje Mali park s progovnimi vozički in lokomotivami, društvo prostor oživlja s čebelnjakom, sadovnjakom in tradicionalno zasaditvijo sončnic. Vstopnina je simboličnih pet evrov, prostor pa uporabljajo celo študenti mariborske Fakultete za gradbeništvo kot učni center na terenu.

V Prlekiji vam postrežejo pristne in okusne lokalne jedi.
V Prlekiji vam postrežejo pristne in okusne lokalne jedi.

Pot iz preteklosti popelje v objem neokrnjene narave, natančneje v Naravni rezervat Ormoške lagune. Po zaprtju Tovarne sladkorja Ormož je nizozemska korporacija Royal Cosun leta 2010 območje bazenov podarila Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Nastalo je 55 hektarov veliko mokrišče ob Ormoškem jezeru, ki je postalo ključna, mednarodno pomembna selitvena postojanka za ptice na poti v toplejše kraje. Ob vodenem ogledu izstopajo zarjaveli ladijski kontejnerji, ki namerno ohranjajo pridih nekdanjega industrijskega območja, njihova prenovljena notranjost pa ponuja urejene opazovalnice pernatih gostov. Da se območje čezmerno ne zaraste, v rezervatu živijo posebni oskrbniki – vodni bivoli, ki so izjemno odporni in z užitkom grizljajo vodne rastline. Obisk lagun je primeren v vseh letnih časih, del parka pa vključuje tudi izobraževalne vrtičke in prostor za otroško igro.

V zidanici Malek na Jeruzalemu lahko degustirate vina, pogled pa vam seže na čudovite vinograde.
V zidanici Malek na Jeruzalemu lahko degustirate vina, pogled pa vam seže na čudovite vinograde.

Le streljaj stran se nad mestom dviga mogočni Grad Ormož, ki ponuja popoln kulturni in enološki preskok. Grad skriva izjemno zgodovinsko zgodbo, med obiskom pa nikakor ne smete izpustiti vzpona na njegov znameniti obrambni stolp, ki velja za najvišji grajski stolp v Sloveniji in ponuja neprekosljiv razgled na okoliške vinorodne griče ter Dravo. Ko si napasete oči na panonski pokrajini, se spustite proti grajskemu podzemlju. Tam vas čaka izjemno bogata vinoteka, ki velja za pravi tempelj lokalnega vinarstva. V njej so zbrana vrhunska vina okoliških rastišč, predvsem slovitega Jeruzalema, obiskovalci pa lahko skozi degustacijo spoznajo, zakaj so prleški vinarji že dolgo tako dobro zapisani med ljubitelji belih vinskih sort.

Pogled z najvišjega grajskega stolpa v Sloveniji
Pogled z najvišjega grajskega stolpa v Sloveniji

Po dnevu, polnem raziskovanja, se prileže prijeten odklop in sprostitev, ki jo ponujajo Bioterme Mala Nedelja. Tukaj namesto hrupa stavijo izključno na mir, regeneracijo in zdravilno termalno vodo, bogato z natrijem in kalijem, ki blagodejno vpliva na sklepe in kosti. Posebnost kompleksa je glamping naselje Sončna dolina z biološkim bazenom, ki ga povsem naravno čisti kombinacija sedmih različnih rastlin. Bioterme tesno sodelujejo z lokalnimi kmetijami, skozi unikatne pakete doživetij pa vas povežejo z okolico – od čolnarjenja po reki Muri do obiska lončarske delavnice Žuman v Ljutomeru. 

Franc Zemljič je zaslužen, da imamo zanimiv vpogled v železničarsko dediščino.
Franc Zemljič je zaslužen, da imamo zanimiv vpogled v železničarsko dediščino.

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