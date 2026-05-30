Med ministri tudi Janšev rešitelj v zadevah Patria in Trenta: veliko presenečenje nove vlade

Med čakanjem na ministrsko listo četrte vlade Janeza Janše v javnosti ime znanega slovenskega odvetnika Francija Matoza ni niti enkrat zakrožilo. Zato je bilo v četrtek zvečer, ko so iz SDS sporočili, da prav njega predlagajo za ministra za notranje zadeve in javno upravo, to veliko presenečenje. Da bo nadzoroval notranje zadeve in ne pravosodja, je bilo za marsikoga nadaljnje veliko presenečenje. Kot odvetnik se je namreč že večkrat izkazal. To med drugim še kako dobro ve Janša, ki je bil prejšnji petek z 51 poslanskimi glasovi izvoljen za novega mandatarja. Matoz je namreč Janšo zastopal in tudi rešil v zadevah Patria in Trenta. Matoz je nekdanji policist, 1992. je celo postal komandir postaje prometne policije v Kopru. Nato je ob delu diplomiral iz prava in zapustil policijske vrste.

Tina Bregant ni skrivala razočaranja. FOTO: Blaž Samec

V Slovenski ljudski stranki (SLS), ki se je skupaj s Fokusom Marka Lotriča in Novo Slovenijo po tekmi za poslanske stolčke uvrstila na visoko tretje mesto med izvoljenimi političnimi silami, pa je bilo ob predstavitvi bodoče vladne ekipe veliko razočaranja. Še zlasti ga ni mogla skriti predsednica stranke Tina Bregant. V zapisu na svoji Facebook strani je dejstvo, da v vladi ne bo niti enega ministra z liste SLS, pospremila s citatom filmskega boksarskega junaka Rockyja Balboe (za osvežitev spomina, igral ga je Sylvester Stallone): »Niti ti, jaz ali kdor koli drug ne bo udaril tako močno kot življenje. A ne gre za to, kako močno lahko udariš. Gre za to, koliko udarcev lahko preneseš in greš še naprej, koliko lahko zdržiš in greš naprej. Tako se zmaguje!« Menda si Bregantove na položaju ministrice ni želel Janša. Nesoglasja med njima, kot je včeraj poročala TV Slovenija, naj bi se vlekla še iz časa tretje Janševe vlade, ko je bila državna sekretarka na ministrstvu za zdravje.

Aleš Hojs (na fotografiji levo) se na MNZ ne bo vrnil. To pa ne velja za Francija Matoza (desno), ki so mu pravili tudi hišni odvetnik SDS. Foto: Dejan Javornik

Očitno so še kako živi spomini na čas, ko se je v državi bíla bitka z boleznijo covida-19, to je bilo ravno v času tretje Janševe vlade. Morda Janša prav zato v vlado na čelo notranjega ministra ni spet povabil Aleša Hojsa. S tem bi lahko ogrozil sodelovanje s stranko Resnica, ki je pri zagotavljanju 47 poslanskih glasov za novo vlado ključnega pomena. Njen predsednik Zoran Stevanović je bil namreč v tistih težkih časih javno najbolj kritičen prav do dela policije, ki spada pod resor notranjega ministrstva. V četrtek, še pred objavo novih ministrskih imen, je v pogovoru za Slovensko tiskovno agencijo povedal, da je bila bistvena želja stranke, da se na ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) ne vrne Hojs. »Na čelu MNZ bo moral biti človek, ki ne bo sprožilec za kakršne koli dodatne razprtije v javnosti in ki bo s svojo strokovnostjo in pojavnostjo vzbujal veliko zaupanje. In želel bi si, da bi bila lista ministrov taka, ki bo to omogočala.« Na vprašanje, ali to pomeni, da bi lahko Resnica odtegnila podporo ministrski listi, če bi bil na njej Hojs kot vnovičen kandidat za notranjega ministra, pa je dejal le: »Jaz si tega ne bi želel.«