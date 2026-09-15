Med njima ni le protokola: Janša objavil prisrčen posnetek srečanja, padli objemi in poljubi (VIDEO)

Predsednik vlade Janez Janša se je včeraj v Bruslju srečal s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola. Predsednik vlade in predsednica Evropskega parlamenta sta v pogovoru poudarila pomen močne, odporne in konkurenčne Evropske unije, ki bo sposobna učinkovito odgovarjati na notranje in zunanje izzive ter ohraniti svojo težo in vpliv v hitro spreminjajočem se mednarodnem okolju, so navedli v vladnem uradu za informiranje.

Janša s posnetki prisrčnega srečanja in objemih ter poljubih

Oba politika sta bila vče kot očitno navdušena drug na drugim. Tako je Janša ob posnetkih prisrčnega srečanja in objemih ter poljubih sporočil: »Evropska unija mora v prvi vrsti okrepiti svojo konkurenčnost, zmanjšati birokracijo in zagotoviti večjo predvidljivost za gospodarstvo. Zmožnost Evrope, da tudi v prihodnje oblikuje svet okoli sebe, je odvisna predvsem od štirih strateških dejavnikov: varnosti, odpornosti, demografske vitalnosti in verodostojnosti.

Tudi predsednica Evropskega parlamenta je bila visokega gosta iz Slovenije zelo vesela, saj je z javnostjo delila besede: »Veseli me, da smo danes zjutraj v Evropskem parlamentu v Bruslju pozdravili slovenskega predsednika vlade Janeza Janšo. Evropa mora ljudem in podjetjem olajšati življenje. Ker je konkurenčnost visoko na našem dnevnem redu, bomo še naprej sprejemali potrebne odločitve za izkoriščanje celotnega potenciala našega enotnega trga, zmanjševanje birokracije in zagotavljanje večje predvidljivosti za evropsko industrijo,«.

Sicer pa se naš predsednik vlade več kot očitno dobro razume z evropskimi političarkami. Tako je nedavno z izbranimi besedami polaskal italijanski kolegici Giorgii Meloni.