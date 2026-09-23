Med obnovo šole so imeli glasbeni program

Dijaki Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko Šolskega centra Celje so po letu in pol dobili prenovljeno šolo. Več kot 100 let staro stavbo so energetsko sanirali, fasado uredili v skladu s priporočili spomeniške službe, poskrbeli so za taktilne oznake po šoli in slušno zanko, uredili dvigalo, učilnice pa imajo nove zaslone za sodoben pouk.

Stavba še ni šola. Šola postane takrat, ko vanjo vstopijo dijaki, učitelji, ko nastane

vrvež, ko stavba oživi.

Na nedavnem odprtju prenovljene šolske stavbe smo slišali, da je za dijaki, zaposlenimi na šoli in tudi gradbinci zelo pestro leto. Zlasti zaradi hrupa in prahu so se morali precej prilagajati. Snovi ne moreš obravnavati, če ti v sosednjem prostoru nabija udarno kladivo, nad glavo pa vrtalnik. Tako so marsikdaj odšli na sprehod in tam spoznavali novo snov. Enkrat je dijake v steni pričakala luknja, med nevihto, ki se je razbesnela med poukom, je skozi okno priletel kos drevesa, sledi nove fasade pa nosijo tudi njihove bunde.

Da so sploh lahko delali, so se posebej zahvalili hišniku in vsem čistilkam, ki so morale skoraj vsak dan zaradi prahu vse generalno počistiti. Šola namreč niti en dan ni bila zaradi obnove zaprta. Kot sta povedala dijaka na odprtju, so imeli med prenovo (in poukom) tudi glasbeni program, saj so gradbinci peli narodnozabavne pesmi …

Veliko dela

Obnova šole se je začela spomladi 2025, pri dveh maturah so morali pokazati precej iznajdljivosti. Kot je povedala ravnateljica Saša Silovšek, so naredili ogromno: »Pri energetski sanaciji smo zamenjali način ogrevanja, imamo toplotne črpalke, sončne celice, nova okna, novo izolacijo, vsa nova svetila in nove varčne pipe. Poskrbeli smo za univerzalno dostopnost, tako da imamo taktilne oznake po tleh, dvigalo, slušne zanke v dveh učilnicah in dve prenosni. Vemo, kako pomembno je vse to, tudi moj pomočnik je namreč že skoraj slep. Danes smo imeli izobraževanje za dijake, prišli so gostje na invalidskih vozičkih. Prej smo jih morali nositi do učilnice, zdaj imamo dvigalo.«

Zlasti zaradi hrupa in prahu so se morali precej prilagajati.

Ob prenovi so na novo poskrbeli tudi za požarno varnost z novim alarmnim sistemom in dodatnimi požarnimi stopnicami, uredili so okolico, v šoli imajo sodobnejši dostop do spleta in nove zaslone. Vse skupaj je stalo dobrih pet milijonov evrov, od tega je 2,3 milijona evrov iz evropskega načrta za okrevanje in odpornost, 2,2 milijona evrov je iz državnega proračuna.

Prihodnost

Ravnateljica je na odprtju šole dejala, da prenova »stare dame ni samo naložba v stavbo. Kajti stavba še ni šola. Šola postane takrat, ko vanjo vstopijo dijaki, učitelji, ko nastane vrvež, ko stavba oživi. Zato je ta naložba naložba v razmere poučevanja in učenja. Je naložba v naše učitelje, dijake in vse generacije, ki prihajajo.«

1900. LETA JE BILA zgrajena stavba.

Podobno je dejal Aleksandar Sladojević z ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino: »Kakovostno izobraževanje se res začne pri ljudeh, vendar potrebuje tudi ustrezne razmere, prostore in opremo, v katerih lahko znanje, ustvarjalnost in praktične spretnosti zaživijo. Šola za storitvene dejavnosti in logistiko ima pri tem posebno vlogo. Področja, ki jih pokriva, so nepogrešljiv del našega gospodarstva in vsakdanjega življenja.«

Ministrstvu se je zahvalil celjski župan Matija Kovač: »Ministrstvo trenutno v naše okolje samo na področju srednjega šolstva vlaga več kot 20 milijonov evrov. Če k temu prištejemo še investicije, ki jih vodi sama občina na področju osnovnega šolstva, vrtcev, in investicijo, ki jo pripravlja Univerza v Mariboru, bomo v štirih letih v Celju dobili za več kot 35 milijonov evrov investicij v znanje in izobraževanje. Znanje je za nas splošna družbena infrastruktura, in ne zgolj lepa beseda.«

Trenutno je v srednji šoli 796 dijakov. FOTO: Špela Kuralt