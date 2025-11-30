  • Delo d.o.o.
DENAR SVETA VLADAR

Med podjetji vre zaradi učinka božičnice na izplačilo poslovne uspešnosti

Nekatera podjetja, ki imajo v kolektivnih pogodbah dogovore o višini nagrad za poslovno uspešnost, ugotavljajo, da teh, če tudi bi to rada storila, ne bodo mogla znižati, če tudi bodo morala izplačati božičnico, so v minulih dneh opozorili v GZS. V praksi kolektivne pogodbe redko določajo brezpogojna izplačila ob koncu leta, odgovarjajo v ZSSS.
Simbolična slika FOTO: Yul38885 Yul38885 Getty Images
Simbolična slika FOTO: Yul38885 Yul38885 Getty Images
STA, M. J.
 30. 11. 2025 | 16:42
2:57
A+A-

Izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Mitja Gorenšček je pred dnevi opozoril, da je pri zakonu o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov še precej neznank. Podjetja, ki imajo dogovore s sindikati o višini nagrade za poslovno uspešnost, namreč po njegovih besedah ugotavljajo, da je to druge vrste prejemek kot zimski regres. To pomeni, da v kolektivnih pogodbah dogovorjenih poslovnih uspešnosti ne bodo mogli znižati, četudi bodo morali nepričakovano izplačati že zimski regres. Nejevolja je zato velika tudi pri ekonomsko zelo močnih podjetjih, je poudaril Gorenšček.

Ni prevladujoče vprašanje

»Določena vprašanja se sicer postavljajo tudi v tej smeri, vendar to zagotovo ni prevladujoče vprašanje,« je dogajanje na terenu za STA povzel izvršni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenje (ZSSS) Matija Drmota.

Sklenjene kolektivne pogodbe je po njegovih besedah »seveda treba spoštovati in glede tega na strani sindikalnih zaupnikov ni zaznati posebnih dilem«. A kolektivne pogodbe izplačilo poslovne uspešnosti ali božičnice večinoma vežejo na izide poslovanja podjetja, na kar bo vplivalo tudi izplačilo obveznega zimskega regresa, je dejal.

»V praksi kolektivne pogodbe redko določajo brezpogojna izplačila ob koncu leta. Iz tega vidika tudi ne vidimo razloga za nejevoljo pri podjetjih, ki kljub izplačilu zimskega regresa izpolnjujejo tudi pogoje, ki so jih dogovorila za izplačilo poslovne uspešnosti,« je še povedal sindikalist in pristavil, da zaenkrat nimajo informacij, da bi iz tega razloga v zadnjem času prišlo do porasta predlogov za spremembo kolektivnih pogodb ali njihovih odpovedi.

»Nejevoljo delodajalcev do neke mere lahko razumemo, vendar gre pri zimskem regresu za pravico, ki nima nikakršne zveze z dobičkom oziroma poslovno uspešnostjo, razen v kontekstu obdavčitve. Obveznosti je treba na drugi strani izpolniti in sindikati bomo pozorni predvsem na to,« je Drmoto za STA dopolnil predsednik ZSSS Andrej Zorko.

Tudi na ministrstvu za delo so pred dnevi spomnili, da plačilo poslovne uspešnosti ni določeno z zakonom, temveč se določa v kolektivnih pogodbah na ravni dejavnosti, podjetniških kolektivnih pogodbah in v pogodbah o zaposlitvi, po naravi pa je del plače in je odvisno od poslovnega uspeha gospodarskega subjekta. Na drugi strani je izplačilo zimskega regresa vezano izključno na status delavca. Veljavne kolektivne pogodbe pa je torej treba spoštovati.

Več iz teme

božičnicasindikatidelodajalciSlovenijadenar
DENAR SVETA VLADAR

