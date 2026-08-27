Med zaporo na primorki na cesti spet polno ljudi, Dars: »Ne zapuščajte vozil in se ne sprehajajte po avtocesti«

Zaradi hude prometne nesreče, ki se je danes okrog 16.30 zgodila na primorski avtocesti med Uncem in Ravbarkomando, je v smeri proti Kopru cesta že dalj časa zaprta. »Po prvih podatkih policije je tovorno vozilo ostalo v okvari v odstavni niši. Voznik osebnega avtomobila je trčil v zadnji levi del priklopnega vozila. V osebnem avtomobilu je bilo pet oseb, vsi so državljani Severne Makedonije. Zdravnik je na kraju potrdil smrt treh oseb, eno poškodovano osebo so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, z reševalnim vozilom so odpeljali v bolnišnico tudi poškodovanega voznika osebnega avtomobila,« je prve informacije s kraja nesreče sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave Koper Anita Leskovec.

Kljub temu da se je nedaleč od njih dogajalo pretresljivo reševanje življenj, pa se mnogi, ki so obtičali v koloni, ki je nastala ob zapori, niso dali motiti. Najverjetneje naveličani sedenja v svojih jeklenih konjičkih, so zapuščali avtomobile, čeprav policisti, pa tudi gasilci in reševalci vedno znova opozarjajo, da gre za nevarno početje. Ne le za tiste, ki jim je postalo dolgčas, ampak tudi za ranjene v prometni nesreči. V primeru, da je cesta polna ljudi, reševalci izgubljajo pomembne sekunde, ki lahko na koncu pomenijo razliko med življenjem in smrtjo.

»Ne zapuščajte vozil in se ne sprehajajte po avtocesti. Potekalo bo reševanje vozil iz kolone, zato prosimo za strpnost in upoštevanje navodil pristojnih služb,« so voznike in sopotnike pozivali tudi na Darsu. Pod njihovo objavo na družabnem omrežju pa se je znašlo kar nekaj komentarjev državljan in državljanov, ki so tudi sami razočarani nad vozniško kulturo tistih, ki potujejo po slovenskih cestah. »95% voznikov nazaj v avtošolo,« je zapisal eden od njih, drugi, ki je, kot kaže tudi sam obtičal v koloni na primorski avtocesti pa je bil nad situacijo še bolj zgrožen: »Katastrofa ... Reševalni pas???? Dobro, da je pred rešilcem peljal policaj, ker drugače ne bi bilo nič ...«

»V primeru ustavljanja ali zastoja prometa na avtocesti in hitri cesti morajo vozniki med kolonama vozil takoj vzpostaviti reševalni pas, ki je dovolj širok za varno vožnjo intervencijskih vozil. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na skrajnem levem prometnem pasu, se morajo razvrstiti čim bolj levo, tudi čez robno črto smernega vozišča. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na ostalih prometnih pasovih, pa se morajo razvrstiti čim bolj desno, tudi čez robno črto smernega vozišča, kar vključuje tudi odstavni pas. Pravilno razvrščanje ob zastoju je na avtocesti ključnega pomena, saj lahko reši življenje,« pa poudarjajo na Policiji.