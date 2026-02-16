  • Delo d.o.o.
PREDVOLILNA MATEMATIKA

Mediana odgovarja dvomljivcem, zakaj ima Logar kljub večji podpori poslanca manj od Levice

Teorija zarote je padla, niso posredovali strici iz ozadja in v medijih ni bilo cenzure. Šefica Mediane pojasnjuje, zakaj je simulacija razdelitve poslanskih sedežev pravilna.
Janja Božič Marolt je pojasnila, zakaj statistika drži, kljub temu, da nekaterim ni všeč. FOTO: Marko Feist  
E. N.
 16. 2. 2026 | 19:40
3:55
Po družbenih omrežjih je završala objava najnovejših rezultatov javnomnenjske raziskave, ki jo je za RTV Slovenija izvedla Mediana. Skeptiki, ciniki in tisti, ki jim objavljena statistika ni bila pogodu, so javno dvomili o pravilnosti raziskave. Izpostavljali so dve dejstvi: da ima stranka Levica s 5,4 % manjšo podporo kot Demokrati Anžeta Logarja (5,7 %), toda v ločeni projekciji poslanskih sedežev Levica dobi 1 poslanca več od Logarjevih: Levici 7 in Demokratom 6 poslancev. Podobno je pri meritvah Piratov in Resni.ce, kjer sta obe stranki imeli izmerjeni enako 4-odstotno podporo, a Resni.ca dobi 4 poslance, Pirati pa nobenega.

Infografika, ki jo je objavil RTV Slovenija in je povzročila vihar na družbenih omrežjih. 
Upoštevati je treba samo opredeljene, ki se nameravajo udeležiti volitev

Kaj se je zgodilo in zakaj take razlike, je za Slovenske novice pojasnila ustanoviteljica in direktorica Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana, Janja Božič Marolt. Takole pravi: »Rezultati Mediane so odraz trenutnega stanja in ne napoved rezultata na prihajajočih volitvah 22. marca. Rezultati meritev javnega mnenja temeljijo na celotni volilni populaciji, ne glede na to, ali se ti anketiranci volitev udeležijo ali ne. Javno mnenje zadeva vse, saj se tako volilne preference kot mnenja o napovedani volilni udeležbi spreminjajo.

V anketi smo spraševali vse, starejše od 18 let, tudi to, ali se nameravajo udeležiti volitev – in za izračun poslanskih mandatov po D'Hondtovi metodi uporabili tiste podatke, ki se nanašajo na opredeljene – in tiste, ki so odgovorili, da se nameravajo udeležiti volitev. Tu pride do razlik med rezultati celotnega javnega mnenja in udeleženci, kajti anketiranci, ki so se opredelili za volivce Levice in Vesne, so povečali svoj delež v odnosu na Demokrate Anžeta Logarja. Pridobili so tudi volilni udeleženci Resni.ce v odnosu do Piratov. V oddaljenem času do volitev so rangi strank prikazani na celotni populaciji, med njimi so tudi neopredeljeni.

Tik pred volitvami pa si javnost želi rezultate na verjetnih udeležencih, na katerih so po D'Hondtovi metodi izračunani poslanski sedeži. Torej. Rezultati anket se spreminjajo, ker se spreminjajo mnenja ljudi tako o udeležbi kot o opredeljenosti. Zato so analize posnetek trenutnega stanja in ne napovedi izida volitev 22. marca. Aktualni rezultati kažejo tudi, da je trenutno trdno odločenih o svoji volilni preferenci manj kot 40 % vprašanih.«

Takšna je simulacija nove sestave Državnega zbora

(Če se vam grafika ne naloži, osvežite stran)

Kaj je D'Hondtova metoda?

To je sistem za proporcionalno porazdelitev mandatov (sedežev) v parlamentu ali drugih telesih na podlagi prejetih glasov. Metoda uporablja zaporedno deljenje glasov posameznih strank s števili  in dodeljuje mandate strankam z najvišjimi kvocienti. Je ena izmed najbolj razširjenih metod, ki v primerjavi s čistim sorazmerjem rahlo favorizira večje stranke. 

Imenuje se po belgijskem matematiku Victorju D'Hondtu (1878). Postopek je sledeč: število glasov, ki jih je prejela stranka, se deli z do skupnega števila razpoložljivih mandatov. Dobljenim količnikom se po velikosti dodelijo mandati, dokler niso vsi porabljeni. 

Metoda rahlo zmanjšuje politično razdrobljenost, saj daje prednost večjim strankam, kar je še posebej izrazito v manjših volilnih enotah. Uporablja se v številnih državah in za različne volitve. Metoda velja za enostavno za uporabo, saj razdeli vse mandate v enem krogu.

