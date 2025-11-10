Medianin Barometer: podpora Golobovi Svobodi je po Šutarjevem zakonu močno zrasla

Tokratni Barometer je težko čakala vsa Slovenija. Kaže namreč naklonjenost javnosti po t. i. točki preloma, ki se je zgodila v Novem mestu, ko je po desetletjih nereševanja romske problematike življenje izgubil priljubljeni domačin Aleš Šutar - Aco.

Napoved ostrih ukrepov Roberta Goloba je naletela na odobravanje javnosti, saj je 2,4 odstotne točke več vprašanih izjavilo, da bi danes volilo Gibanje Svoboda, kot oktobra. Stranko bi danes volilo 16,4 % vprašanih. Tudi ocena dela vlade se je z 2,56 izboljšala. Oktobra so ji vprašani prisodili oceno 2,41. Delo vlade negativno označuje 48,4 % vprašanih, srednjo oceno ji prisodi slaba četrtina, pozitivno pa jo ocenjuje dobra četrtina vprašanih.

Na prvem mestu ostaja SDS Janeza Janše, ki ji je prav tako podpora zrasla, a za malenkost, za 0,6 odstotne točke. Volilo bi jo 20,4 % vprašanih.

Stranki novih obrazov ostajata zunaj parlamenta

Po raziskavi Mediane Golobu in Janši sledi NSi, ki je tretja (5,4 %) in nato SD s 4,7-odstotno podporo. SD-ju se je sicer podpora močno zmanjšala, saj je še oktobra 7,1 % vprašanih povedalo, da bi volilo to stranko. Nova stranka Vladimirja Prebiliča Prerod bi zbrala 3,9 % glasov, Demokrati Anžeta Logarja pa 3,5 % glasov. Ostaja pa Logar med peterico najpriljubljenejših politikov, kjer prvo mesto zaseda predsednica Nataša Pirc Musar.