Medicinska sestra fotografirala paciente in njihove fotografije pošiljala naokoli: UKC potrdil hudo kršitev (FOTO)

RAZKRIVAMO

UKC je zaposleni izrekel pisni opomin pred odpovedjo, jo premestil in primer prijavil policiji.

Na naše uredništvo sta se z obsežnim dokaznim gradivom obrnili Rebeka Ačimovič in Taja, ki sta pristojnim institucijam prijavili ravnanje medicinske sestre, zaposlene na Oddelku za opekline in rekonstrukcijo UKC Ljubljana. Po njunih navedbah je zaposlena med delom z zasebnim telefonom fotografirala paciente, ki so se zdravili v bolnišnici, pa tudi njihovo zdravstveno dokumentacijo, fotografije pa nato pošiljala osebam zunaj UKC. V uredništvu smo pregledali več posnetkov zaslona zasebnih pogovorov in drugo gradivo, ki sta nam ga posredovali. Na nekaterih fotografijah so pacienti na bolniških ...