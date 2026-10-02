Nova srhljiva razkritja: Medicinska sestra iz UKC Ljubljana naokoli pošiljala fotografijo mrtve pacientke

V javnost prihajajo nove podrobnosti o primeru medicinske sestre z Oddelka za opekline in rekonstrukcijo UKC Ljubljana, za katero sta prijaviteljici Rebeka Ačimovič in Taja navedli, da je med delom z zasebnim telefonom fotografirala paciente in njihovo zdravstveno dokumentacijo ter posnetke pošiljala osebam zunaj bolnišnice. Primer je po prijavi sprožil notranje preverjanje v UKC Ljubljana, vključeni pa so bili tudi drugi pristojni organi. V uredništvu smo pregledali več posnetkov zaslona zasebnih pogovorov in drugo gradivo, ki sta nam ga posredovali prijaviteljici.

Ena od fotografij pacientke, ki je bila po navedbah prijaviteljic poslana osebi zunaj UKC Ljubljana. FOTO: Osebni Arhiv

Ni bil enkraten dogodek

Na nekaterih fotografijah so pacienti na bolniških posteljah, obdani z medicinsko opremo, na drugih je razvidna zdravstvena dokumentacija, ob fotografijah pa so zapisane tudi informacije o njihovem zdravstvenem stanju. Zaradi zaščite zasebnosti pacientov njihovih obrazov, imen in zdravstvenih podatkov ne razkrivamo. Med gradivom, ki smo ga prejeli v uredništvu, je tudi fotografija pokojne ženske, za katero prijaviteljici trdita, da jo je zaposlena prav tako pošiljala drugim osebam. Fotografije zaradi pietete do pokojne in varovanja zasebnosti ne objavljamo. Že samo dejstvo, da naj bi se med posredovanim gradivom znašla fotografija umrle osebe, po navedbah prijaviteljic kaže, da naj ne bi šlo zgolj za enkraten dogodek. Taja nam je povedala, da naj bi fotografije prejela neposredno od zaposlene in da naj ne bi šlo za osamljen primer. »Jaz imam kup slik. Tudi kartoteke pacientov, vse pošilja,« je povedala. Po njenih navedbah tudi ni bila edina oseba, ki je takšno gradivo prejela. Prav zaradi obsega in občutljive vsebine sta se z Rebeko odločili primer prijaviti.

Na posnetku zasebnega pogovora je ob fotografiji pacientke zapisano tudi, da je prestala amputacijo. FOTO: Osebni Arhiv

Ne brca čez prag, sporno medicinsko sestro čaka "izobraževanje"

Rebeka je prijavo na UKC Ljubljana poslala 13. julija. Osem dni pozneje je prejela odgovor Službe za skladnost, varstvo osebnih podatkov in transparentnost UKC Ljubljana, iz katerega izhaja, da so navedbe obravnavali prednostno in izvedli notranje preverjanje. Po navedbah UKC so zaposleni odredili takojšen izbris spornih fotografij iz telefona in morebitnih drugih mest hrambe, izvršitev tega ukrepa pa naj bi tudi pisno potrdila. Odrejeno ji je bilo dodatno izobraževanje s področja varstva osebnih podatkov. Ko smo UKC Ljubljana vprašali, kaj je notranje preverjanje pokazalo, so nam potrdili, da so zaznali nepooblaščeno posredovanje fotografij. »V UKCL je bil zaznan odklon nepooblaščenega posredovanja fotografije drugi osebi. Zaposlena je poslala dve fotografiji, ki sta bili poslani eni osebi v zasebnem pogovoru. Gre za hudo kršitev,« so navedli. Zaposlena je prejela pisni opomin pred odpovedjo, premestili pa so jo v drugo delovno okolje, kjer po navedbah UKC delo opravlja pod nadzorom in brez telefona. Napotena je bila tudi na dodatno obvezno izobraževanje.

Med posredovanim gradivom je bila tudi fotografija zdravstvene dokumentacije z občutljivimi podatki pacientov. FOTO: Osebni Arhiv

V akciji že policija

Prav pri obsegu poslanega gradiva pa se navedbe UKC in prijaviteljic občutno razlikujejo. UKC govori o dveh fotografijah, poslanih eni osebi, medtem ko prijaviteljici trdita, da sta prejeli več fotografij, tudi posnetke zdravstvene dokumentacije. V uredništvu smo prejeli tudi več posnetkov zaslona in omenjeno fotografijo pokojne ženske. Prijaviteljici zatrjujeta še, da naj bi bilo določeno gradivo poslano tudi drugim ljudem. Dogodek ni ostal zgolj v okviru notranjega postopka UKC. Iz bolnišnice so sporočili, da so o ugotovljenih okoliščinah obvestili Informacijskega pooblaščenca in zastopnika pacientovih pravic, zaradi narave ravnanja pa tudi organe pregona. Primer po njihovih navedbah obravnava tudi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije. Na Policijski upravi Ljubljana so nam potrdili, da so prijavo prejeli. »Preverjamo sume storitve kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti,« so sporočili za Slovenske novice. Zanimalo nas je tudi, ali je bilo o primeru že obveščeno pristojno državno tožilstvo, v kateri fazi je postopek in ali je bila zoper katero osebo že podana kazenska ovadba, vendar teh podatkov zaradi interesa preiskave niso razkrili.

Na eni od fotografij je razvidno tudi ime pacienta; v uredništvu smo ga zaradi varovanja zasebnosti zakrili. FOTO: Osebni Arhiv

Ko je zadeva postala javna, so prišle grožnje

Prijaviteljici sta v pogovoru z nami izpostavili še druge očitke. Med drugim smo UKC vprašali, ali so seznanjeni z navedbami, da naj bi zaposlena iz bolnišnice odnašala sanitetni material in ga predajala drugim osebam, ter ali so te navedbe preverili. Na to vprašanje nam niso odgovorili. Prav tako niso odgovorili na navedbe o domnevnih težavah zaposlene z alkoholom. Rebeka je trdila, da naj bi bile te težave znane tudi znotraj delovnega okolja, vendar UKC teh navedb ni potrdil. Rebeka je UKC pozneje obvestila tudi o domnevnih pritiskih in grožnjah, ki naj bi jih bila deležna kot prijaviteljica. Ob tem nam je posredovala tudi podatke o partnerju zaposlene.

V uredništvu hranimo dokument Okrožnega sodišča v Novem mestu, iz katerega izhaja, da je bil partner zaposlene pozvan na prestajanje 150 dni zaporne kazni. Po navedbah prijaviteljic naj bi bil nastop kazni pozneje prestavljen. Za odziv smo se obrnili tudi neposredno na medicinsko sestro, na katero se nanašajo navedbe in prijava, ter ji omogočili, da predstavi svojo plat dogodkov. Do objave na naša vprašanja ni odgovorila.