  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HUDA KRŠITEV

Nova srhljiva razkritja: Medicinska sestra iz UKC Ljubljana naokoli pošiljala fotografijo mrtve pacientke

Med poslanim gradivom so bile fotografije pacientov, zdravstvene dokumentacije in tudi pokojne osebe, primer pa obravnava več pristojnih institucij.
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ui

Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ui

UKC Ljubljana je primer označil za hudo kršitev in o njem obvestil tudi policijo. FOTO: Leon Vidic

UKC Ljubljana je primer označil za hudo kršitev in o njem obvestil tudi policijo. FOTO: Leon Vidic

Ena od fotografij pacientke, ki je bila po navedbah prijaviteljic poslana osebi zunaj UKC Ljubljana. FOTO: Osebni Arhiv

Ena od fotografij pacientke, ki je bila po navedbah prijaviteljic poslana osebi zunaj UKC Ljubljana. FOTO: Osebni Arhiv

Na posnetku zasebnega pogovora je ob fotografiji pacientke zapisano tudi, da je prestala amputacijo. FOTO: Osebni Arhiv

Na posnetku zasebnega pogovora je ob fotografiji pacientke zapisano tudi, da je prestala amputacijo. FOTO: Osebni Arhiv

Med posredovanim gradivom je bila tudi fotografija zdravstvene dokumentacije z občutljivimi podatki pacientov. FOTO: Osebni Arhiv

Med posredovanim gradivom je bila tudi fotografija zdravstvene dokumentacije z občutljivimi podatki pacientov. FOTO: Osebni Arhiv

Na eni od fotografij je razvidno tudi ime pacienta; v uredništvu smo ga zaradi varovanja zasebnosti zakrili. FOTO: Osebni Arhiv

Na eni od fotografij je razvidno tudi ime pacienta; v uredništvu smo ga zaradi varovanja zasebnosti zakrili. FOTO: Osebni Arhiv

UKC Ljubljana je po prijavi izvedel notranje preverjanje in zaposlenI odredil izbris spornih fotografij. FOTO: Osebni Arhiv

UKC Ljubljana je po prijavi izvedel notranje preverjanje in zaposlenI odredil izbris spornih fotografij. FOTO: Osebni Arhiv

Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ui
UKC Ljubljana je primer označil za hudo kršitev in o njem obvestil tudi policijo. FOTO: Leon Vidic
Ena od fotografij pacientke, ki je bila po navedbah prijaviteljic poslana osebi zunaj UKC Ljubljana. FOTO: Osebni Arhiv
Na posnetku zasebnega pogovora je ob fotografiji pacientke zapisano tudi, da je prestala amputacijo. FOTO: Osebni Arhiv
Med posredovanim gradivom je bila tudi fotografija zdravstvene dokumentacije z občutljivimi podatki pacientov. FOTO: Osebni Arhiv
Na eni od fotografij je razvidno tudi ime pacienta; v uredništvu smo ga zaradi varovanja zasebnosti zakrili. FOTO: Osebni Arhiv
UKC Ljubljana je po prijavi izvedel notranje preverjanje in zaposlenI odredil izbris spornih fotografij. FOTO: Osebni Arhiv
Kaja Grozina
 2. 10. 2026 | 09:43
 2. 10. 2026 | 10:38
5:48
A+A-

V javnost prihajajo nove podrobnosti o primeru medicinske sestre z Oddelka za opekline in rekonstrukcijo UKC Ljubljana, za katero sta prijaviteljici Rebeka Ačimovič in Taja navedli, da je med delom z zasebnim telefonom fotografirala paciente in njihovo zdravstveno dokumentacijo ter posnetke pošiljala osebam zunaj bolnišnice. Primer je po prijavi sprožil notranje preverjanje v UKC Ljubljana, vključeni pa so bili tudi drugi pristojni organi. V uredništvu smo pregledali več posnetkov zaslona zasebnih pogovorov in drugo gradivo, ki sta nam ga posredovali prijaviteljici.

Ena od fotografij pacientke, ki je bila po navedbah prijaviteljic poslana osebi zunaj UKC Ljubljana. FOTO: Osebni Arhiv
Ena od fotografij pacientke, ki je bila po navedbah prijaviteljic poslana osebi zunaj UKC Ljubljana. FOTO: Osebni Arhiv

Ni bil enkraten dogodek

Na nekaterih fotografijah so pacienti na bolniških posteljah, obdani z medicinsko opremo, na drugih je razvidna zdravstvena dokumentacija, ob fotografijah pa so zapisane tudi informacije o njihovem zdravstvenem stanju. Zaradi zaščite zasebnosti pacientov njihovih obrazov, imen in zdravstvenih podatkov ne razkrivamo. Med gradivom, ki smo ga prejeli v uredništvu, je tudi fotografija pokojne ženske, za katero prijaviteljici trdita, da jo je zaposlena prav tako pošiljala drugim osebam. Fotografije zaradi pietete do pokojne in varovanja zasebnosti ne objavljamo. Že samo dejstvo, da naj bi se med posredovanim gradivom znašla fotografija umrle osebe, po navedbah prijaviteljic kaže, da naj ne bi šlo zgolj za enkraten dogodek. Taja nam je povedala, da naj bi fotografije prejela neposredno od zaposlene in da naj ne bi šlo za osamljen primer. »Jaz imam kup slik. Tudi kartoteke pacientov, vse pošilja,« je povedala. Po njenih navedbah tudi ni bila edina oseba, ki je takšno gradivo prejela. Prav zaradi obsega in občutljive vsebine sta se z Rebeko odločili primer prijaviti.

Na posnetku zasebnega pogovora je ob fotografiji pacientke zapisano tudi, da je prestala amputacijo. FOTO: Osebni Arhiv
Na posnetku zasebnega pogovora je ob fotografiji pacientke zapisano tudi, da je prestala amputacijo. FOTO: Osebni Arhiv

Ne brca čez prag, sporno medicinsko sestro čaka "izobraževanje"

Rebeka je prijavo na UKC Ljubljana poslala 13. julija. Osem dni pozneje je prejela odgovor Službe za skladnost, varstvo osebnih podatkov in transparentnost UKC Ljubljana, iz katerega izhaja, da so navedbe obravnavali prednostno in izvedli notranje preverjanje. Po navedbah UKC so zaposleni odredili takojšen izbris spornih fotografij iz telefona in morebitnih drugih mest hrambe, izvršitev tega ukrepa pa naj bi tudi pisno potrdila. Odrejeno ji je bilo dodatno izobraževanje s področja varstva osebnih podatkov. Ko smo UKC Ljubljana vprašali, kaj je notranje preverjanje pokazalo, so nam potrdili, da so zaznali nepooblaščeno posredovanje fotografij. »V UKCL je bil zaznan odklon nepooblaščenega posredovanja fotografije drugi osebi. Zaposlena je poslala dve fotografiji, ki sta bili poslani eni osebi v zasebnem pogovoru. Gre za hudo kršitev,« so navedli. Zaposlena je prejela pisni opomin pred odpovedjo, premestili pa so jo v drugo delovno okolje, kjer po navedbah UKC delo opravlja pod nadzorom in brez telefona. Napotena je bila tudi na dodatno obvezno izobraževanje.

Med posredovanim gradivom je bila tudi fotografija zdravstvene dokumentacije z občutljivimi podatki pacientov. FOTO: Osebni Arhiv
Med posredovanim gradivom je bila tudi fotografija zdravstvene dokumentacije z občutljivimi podatki pacientov. FOTO: Osebni Arhiv

V akciji že policija

Prav pri obsegu poslanega gradiva pa se navedbe UKC in prijaviteljic občutno razlikujejo. UKC govori o dveh fotografijah, poslanih eni osebi, medtem ko prijaviteljici trdita, da sta prejeli več fotografij, tudi posnetke zdravstvene dokumentacije. V uredništvu smo prejeli tudi več posnetkov zaslona in omenjeno fotografijo pokojne ženske. Prijaviteljici zatrjujeta še, da naj bi bilo določeno gradivo poslano tudi drugim ljudem. Dogodek ni ostal zgolj v okviru notranjega postopka UKC. Iz bolnišnice so sporočili, da so o ugotovljenih okoliščinah obvestili Informacijskega pooblaščenca in zastopnika pacientovih pravic, zaradi narave ravnanja pa tudi organe pregona. Primer po njihovih navedbah obravnava tudi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije. Na Policijski upravi Ljubljana so nam potrdili, da so prijavo prejeli. »Preverjamo sume storitve kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti,« so sporočili za Slovenske novice. Zanimalo nas je tudi, ali je bilo o primeru že obveščeno pristojno državno tožilstvo, v kateri fazi je postopek in ali je bila zoper katero osebo že podana kazenska ovadba, vendar teh podatkov zaradi interesa preiskave niso razkrili.

Na eni od fotografij je razvidno tudi ime pacienta; v uredništvu smo ga zaradi varovanja zasebnosti zakrili. FOTO: Osebni Arhiv
Na eni od fotografij je razvidno tudi ime pacienta; v uredništvu smo ga zaradi varovanja zasebnosti zakrili. FOTO: Osebni Arhiv

Ko je zadeva postala javna, so prišle grožnje  

Prijaviteljici sta v pogovoru z nami izpostavili še druge očitke. Med drugim smo UKC vprašali, ali so seznanjeni z navedbami, da naj bi zaposlena iz bolnišnice odnašala sanitetni material in ga predajala drugim osebam, ter ali so te navedbe preverili. Na to vprašanje nam niso odgovorili. Prav tako niso odgovorili na navedbe o domnevnih težavah zaposlene z alkoholom. Rebeka je trdila, da naj bi bile te težave znane tudi znotraj delovnega okolja, vendar UKC teh navedb ni potrdil. Rebeka je UKC pozneje obvestila tudi o domnevnih pritiskih in grožnjah, ki naj bi jih bila deležna kot prijaviteljica. Ob tem nam je posredovala tudi podatke o partnerju zaposlene.

V uredništvu hranimo dokument Okrožnega sodišča v Novem mestu, iz katerega izhaja, da je bil partner zaposlene pozvan na prestajanje 150 dni zaporne kazni. Po navedbah prijaviteljic naj bi bil nastop kazni pozneje prestavljen. Za odziv smo se obrnili tudi neposredno na medicinsko sestro, na katero se nanašajo navedbe in prijava, ter ji omogočili, da predstavi svojo plat dogodkov. Do objave na naša vprašanja ni odgovorila.

UKC Ljubljana je po prijavi izvedel notranje preverjanje in zaposlenI odredil izbris spornih fotografij. FOTO: Osebni Arhiv
UKC Ljubljana je po prijavi izvedel notranje preverjanje in zaposlenI odredil izbris spornih fotografij. FOTO: Osebni Arhiv

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

UKC Ljubljanapolicijapreiskavazlorabamedicinska sestraincidentbolnišnicaRebeka AčimovičTajaPolicijska uprava Ljubljana
ZADNJE NOVICE
12:18
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Zanika odgovornost za Arminovo smrt: očitkov o malomarnosti ne priznava

Poleg Jana Dovnika je krivdo danes zanikal tudi Tomi Brdnik. Ta je skupaj s še štirim policisti obtožen opustitve pomoči med odmevno policijsko intervencijo.
Aleksander Brudar2. 10. 2026 | 12:18
12:10
Novice  |  Slovenija
POLITIZACIJA GLASBE

Joker Out, Zlatko in drugi prihajajo na Trg republike: obeta se veliki koncert proti zbliževanju vlade z Netanjahujem (FOTO)

Vlada je v nekaj mesecih obrnila slovensko politiko do Izraela, so navedli nevladniki.
2. 10. 2026 | 12:10
12:06
Bulvar  |  Domači trači
DRUŽINSKA SREČA

Znano, kako je Nina Pušlar poimenovala sina: izbrala sta priljubljeno slovensko ime

Nina Pušlar in Rok Čož sta sinu izbrala ime, ki ga v Sloveniji nosi več kot 14 tisoč ljudi.
2. 10. 2026 | 12:06
12:05
Novice  |  Slovenija
DELOINDOM

Se med nevihto lahko tuširamo? Strokovnjak opozarja, zakaj to ni dobra ideja

Tudi doma med nevihto nismo povsem varni. Strokovnjak pojasnjuje, katera vsakdanja opravila je bolje preložiti in česa ne početi.
Kaja Berlot2. 10. 2026 | 12:05
11:45
Novice  |  Slovenija
ENA NAJLEPŠIH POTOMK

Mladice 450-letne trte z Lenta rastejo po vsem svetu

Eno najlepših ima podjetnik Slavko Lončarič kar doma.
2. 10. 2026 | 11:45
11:45
Novice  |  Slovenija
OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

Simona, ki je pobegnila iz romskega naselja, danes bije težko bitko za svoja otroka: živijo v vlagi in plesni, sin pa potrebuje pomoč (FOTO in VIDEO)

Njihov dom je potreben temeljite sanacije, mlajši sin pa zaradi avtizma potrebuje prilagojen prostor.
Kaja Grozina2. 10. 2026 | 11:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Koliko nadzora ima naša država v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 08:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
VEČ KOT NAKIT

Zgodba za eno najlepših Van Goghovih slik

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI TEK

Večer, ki si ga bodo v Ljubljani zapomnili

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
30. 9. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INŽENIR LETA

Napadalcem sploh ni treba vdreti, če jim sami odpremo vrata

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI TEK

Večer, ki si ga bodo v Ljubljani zapomnili

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
30. 9. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INŽENIR LETA

Napadalcem sploh ni treba vdreti, če jim sami odpremo vrata

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADA

Slovenske železnice beležijo pomembne mednarodne mejnike

Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 13:41
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANČNE TEŽAVE

Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 13:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Kdaj pri polnjenju napoči najdražji trenutek?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POTOVANJA

Zakaj so ta tri mesta pozimi lahko boljša izbira kot poleti

Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 12:10
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKŠNA BO PRIHODNOST

Kateri poklici bodo izginili?

Na forumu Impulz, ki bo 21. 10. 2026 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, se bodo zbrali humanoidni roboti različnih generacij, sistemov in namenov.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 15:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRENOVA DOMA

Ta napaka vas lahko stane več tisoč evrov

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

»Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
30. 9. 2026 | 12:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Ali tudi pri vas delate to drago napako?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
24. 9. 2026 | 09:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Smo postali obsedeni s podatki o svojem telesu?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
Promo
Novice  |  Slovenija
NAJBOLJŠA KAVA

Barcaffè osvaja zlate medalje

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Slovenske novice25. 9. 2026 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Kaj bi se zgodilo, če bi res moral čakati 10 mesecev?

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
1. 10. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Pošta Slovenije uvaja spremembe

Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 10:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVARUJ

Mlajše od 30 let po novem čaka privlačna ugodnost

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
30. 9. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HITREJE

Napotnico imate. Kaj pa termin?

Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
28. 9. 2026 | 12:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
WEBINAR

Se tudi vi bolj bojite investiranja kot inflacije?

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
28. 9. 2026 | 09:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

Slovenski raziskovalci do presenetljive spremembe že po osmih tednih

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADNJA

Slovenska opeka, ki zdrži več kot stoletje

Slovenski strokovnjaki izbirajo naravne in trajnostne materiale, ki zdržijo več kot stoletje, vse za gradnjo zidu pa je že vključeno v eno ceno.
28. 9. 2026 | 15:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VEČ ENERGIJE

Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 15:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AKTIVNO ŽIVLJENJE

5 navad ljudi v dobri telesni pripravljenosti

Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMB ZA STRANKE NI

Magnifico s podobo nove znamke

Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 10:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NOV DOM

Otrokom, rojenim leta 2026, podarjajo 100 evrov za naložbo

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
28. 9. 2026 | 09:17
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki