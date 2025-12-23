Medicinska sestra pristala na kmetiji

GOJIJO PRAŠIČE

Pri Cigojevih se gostje zelo radi ustavijo in uživajo v kulinarični ponudbi. Hči Maja je bila dve leti zapored vinska kraljica, sin Miha ima hišo pršuta.

Turistična kmetija Arkade družine Cigoj v Črničah v Vipavski dolini je ena najuspešnejših in najbolj znanih pri nas. Podobo je začela spreminjati, ko sta oče Branko in mama Zmaga predala kmetijo v roke sinu Jordanu, ta pa je k hiši pripeljal nevesto Silvo iz kraja Stanošine pri Podlehniku. Pripeljal je Štajerko, te pa so znane po pridnosti in delavnosti. Leta 1989 so Cigojevi odprli vrata turistične kmetije v najstarejši hiši v vasi (z letnico 1811). Sedem let pozneje so zgradili novo kmetijsko poslopje in celotno kmetijo preselili na obrobje vasi. V njej so uredili novo vinsko klet in ...