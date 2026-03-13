Robert Golob za našo medijsko hišo: »Ve se, komu gre glas. Zato verjamem, da ima leva sredina realne možnosti, da mandat obdrži«

V medijski hiši Delo smo pred prihajajočimi volitvami gostili soočenje predstavnikov političnih strank, ki se potegujejo za podporo volivcev. O ključnih vprašanjih države, od gospodarstva in socialne politike do varnostnih izzivov, so razpravljali Luka Mesec (Levica in Vesna), Vladimir Prebilič (Prerod - stranka Vladmirja Prebiliča), Senko Pličanič (Demokrati Anžeta Logarja), Janez Cigler Kralj (Skupna lista NSi, SLS in Fokus), Alenka Bratušek (Gibanje Svoboda) in Jernej Štromajer (SD).

Videoposnetek soočenja bomo objavili v soboto zjutraj na spletnih straneh Dela in Slovenskih novic.

Predvolilno srečanje v medijski hiši Delo. Soočenje bo objavljeno jutri zjutraj. FOTO: Leon Vidic/Delo

Soočenje, ki ga je organizirala medijska hiša Delo, je ponudilo pregled različnih političnih vizij in poudarkov pred volitvami ter razkrilo tudi razlike v pogledih na prihodnje usmeritve države. Razprava je potekala v času, ko se politični prostor pred volitvami zaostruje tudi v luči prisluškovanja, volivci pa se odločajo, katerim programom, obljubam in ljudem bodo zaupali prihodnje vodenje države. Preden smo predstavnike političnih strank povabili v studio, smo jih povprašali, kaj pričakujejo od današnjega soočenja.

V Sobotni prilogi intervju s premierjem Golobom

Vzporedno s tem bodo kolegi na Delu v Sobotni prilogi objavili intervju s premierjem Robertom Golobom, ki ga bomo povzeli tudi na naši spletni strani. »Leva sredina ima realne možnosti, da mandat obdrži«, je v pogovoru za Sobotno prilogo povedal premier in dodal: »Ljudje bolj ali manj vedo, kdo bo s kom v koaliciji. Ve se, komu gre glas. Zato verjamem, da ima leva sredina realne možnosti, da mandat obdrži. Ne bo enostavno in razlika verjetno ne bo velika. Verjamem pa, da je to mogoče doseči«.