Robert Golob za našo medijsko hišo: »Ve se, komu gre glas. Zato verjamem, da ima leva sredina realne možnosti, da mandat obdrži«

Galerija
V medijski hiši Delo smo pred prihajajočimi volitvami gostili soočenje predstavnikov političnih strank, ki se potegujejo za podporo volivcev. O ključnih vprašanjih države, od gospodarstva in socialne politike do varnostnih izzivov, so razpravljali Luka Mesec (Levica in Vesna), Vladimir Prebilič (Prerod - stranka Vladmirja Prebiliča), Senko Pličanič (Demokrati Anžeta Logarja), Janez Cigler Kralj (Skupna lista NSi, SLS in Fokus), Alenka Bratušek (Gibanje Svoboda) in Jernej Štromajer (SD).
Soočenje, ki ga je organizirala medijska hiša Delo, je ponudilo pregled različnih političnih vizij in poudarkov pred volitvami ter razkrilo tudi razlike v pogledih na prihodnje usmeritve države. Razprava je potekala v času, ko se politični prostor pred volitvami zaostruje tudi v luči prisluškovanja, volivci pa se odločajo, katerim programom, obljubam in ljudem bodo zaupali prihodnje vodenje države. Preden smo predstavnike političnih strank povabili v studio, smo jih povprašali, kaj pričakujejo od današnjega soočenja.
Vzporedno s tem bodo kolegi na Delu v Sobotni prilogi objavili intervju s premierjem Robertom Golobom, ki ga bomo povzeli tudi na naši spletni strani. »Leva sredina ima realne možnosti, da mandat obdrži«, je v pogovoru za Sobotno prilogo povedal premier in dodal: »Ljudje bolj ali manj vedo, kdo bo s kom v koaliciji. Ve se, komu gre glas. Zato verjamem, da ima leva sredina realne možnosti, da mandat obdrži. Ne bo enostavno in razlika verjetno ne bo velika. Verjamem pa, da je to mogoče doseči«.