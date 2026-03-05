Mednarodni simpozij v Mariboru: Nürnberški procesi 80 let pozneje

Nürnberški procesi, ki so se začeli leta 1945 v nemškem Nürnbergu, so prinesli prvo sistematično mednarodno sodno obravnavo vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti. Z njimi je mednarodna skupnost postavila temelje sodobnemu mednarodnemu kazenskemu pravu, vključno z opredelitvijo individualne kazenske odgovornosti političnih in vojaških voditeljev. Simpozij v Mariboru je to zgodovinsko prelomnico obravnaval kot pravni in tudi kot civilizacijski dogodek, katerega posledice so še danes vidne v delovanju mednarodnih sodišč in razpravah o človekovih pravicah.

Dogodek je v štajersko prestolnico privabil ugledne domače in tuje raziskovalce s področij zgodovine, prava, filozofije, kulture, psihologije ter študija holokavsta. Med govorci so bili dr. Ludvik Toplak, dr. Gideon Greif, dr. Daniel Siter, Boris Hajdinjak, ddr. Igor Grdina, dr. Luka Martin Tomažič, dr. Alja Brglez, dr. Ferenc Miszlivetz, dr. Mónika Mátay ter dr. Sebastjan Kristovič, ki se je vključil prek videopovezave. S svojimi referati so ponudili poglobljene analize zapuščine nürnberških procesov, razčlenili ideološke in institucionalne temelje nacističnih zločinov ter osvetlili vprašanja krivde, odgovornosti in etike v sodobni družbi.

Nina Gostenčnik, direktorica Pokrajinskega arhiva, in Iza Verdel, MRC Maribor, ob Borisu Hajdinjaku, direktorju Sinagoge Maribor

Sodobna filmska produkcija

Poseben poudarek je bil namenjen vprašanju, kako je bilo mogoče, da so se množični zločini odvijali ob podpori pravnih struktur in ob aktivnem sodelovanju dela znanstvene skupnosti. Rektor Univerze AMEU dr. Ludvik Toplak je poudaril, da simpozij ni bil zgolj zgodovinski pregled enega najpomembnejših sodnih procesov 20. stoletja, temveč prostor resne intelektualne refleksije. Nürnberški procesi so po njegovih besedah pomenili prelomnico v zgodovini prava in civilizacije: uveljavili so načelo, da so zločini proti človečnosti kaznivi, da je agresivna vojna zločin in da sklicevanje na nadrejene ukaze posameznika ne odvezuje odgovornosti. Simpozij je opozoril, da to ni zgolj zgodovinska lekcija, temveč trajno opozorilo o odgovornosti znanstvenikov in institucij.

Ob tej priložnosti je Univerza AMEU izdala zbornik v nakladi 800 izvodov.

K aktualnosti razprave dodatno prispeva tudi sodobna filmska produkcija, ki znova odpira tematiko nürnberških procesov in njihove zapuščine. Nedavno je svetovno premiero doživel film Nuremberg, ki se osredotoča na enega ključnih procesov proti nacističnim voditeljem in ponuja vpogled v psihološke ter pravne razsežnosti povojnega sojenja. Filmska interpretacija zgodovinskih dogodkov, čeprav umetniško oblikovana, znova odpira vprašanja odgovornosti, krivde in moči prava v času političnih prelomov. Prav takšna dela potrjujejo, da nürnberški procesi niso le predmet arhivskih študij, temveč ostajajo del širše kulturne in družbene zavesti.