Ekipa kardiologov iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana pod vodstvom doc. dr. Davida Žižka je dosegla odmeven znanstveni uspeh. Njihovo mednarodno raziskavo o novem načinu vstavitve srčnega spodbujevalnika so na glavnem evropskem kongresu za srčno popuščanje (HFA 2026) ocenili za »prebojni dosežek leta«, izsledke pa je objavila tudi vodilna strokovna revija European Heart Journal.

Ljubljanski strokovnjaki so vodili študijo desetih evropskih centrov, v katero so vključili 82 bolnikov z napredovalo atrijsko fibrilacijo in srčnim popuščanjem. Preverjali so tehniko spodbujanja prevodnega sistema srca, ki je namenjena bolnikom, pri katerih dosedanje zdravljenje z zdravili ali posegi ni bilo uspešno. Izkazalo se je, da nov pristop omogoča bolj naravno električno aktivacijo srca in je pri zdravljenju teh zahtevnih stanj vsaj enako učinkovit kot uveljavljeno dvoprekatno spodbujanje, hkrati pa nima njegovih pomanjkljivosti.

Poleg Žižka, ki se razvoju teh metod posveča že skoraj desetletje, so pri projektu sodelovali še Maja Ivanovski, Miha Mrak, Anja Zupan Mežnar in Jernej Štublar. Strokovni direktor Interne klinike prof. dr. Zlatko Fras je ob današnji predstavitvi ocenil, da uspeh potrjuje vlogo UKC Ljubljana pri soustvarjanju sodobne kardiologije. »Čestitam celotni ekipi, ki je opravila res izjemno raziskovalno in klinično delo, ki bo imelo številne dobrobiti za paciente z izredno zahtevnimi stanji, zaradi katerih so pogosto hospitalizirani,« je dodal Fras.