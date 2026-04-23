Medo jih je le pogledal in odhlačal stran (FOTO)

Kočevski gozdovi niso le gozdovi. So prostor, kjer narava še vedno narekuje tempo, kjer tišina ni praznina, ampak doživetje. In prav tja, v srce mogočnih gozdov Kočevskega roga, vsako leto vodi eden najbolj prvinskih pohodniških dogodkov v Sloveniji, pohod Po medvedovih stopinjah, ki je največji tovrstni rekreativno-turistični izziv v Sloveniji in nima prave konkurence.

Letos je bil že 12. in je znova potrdil sloves posebnega, skoraj mističnega doživetja. Ne gre zgolj za kilometre – 64 ali 36 –, temveč za stik z naravo, ki ostaja skoraj nedotaknjena, za preizkus lastnih meja in za občutek, da si vsaj za en dan del sveta, kjer je človek le gost. »Tudi letos je bilo zanimanje za tovrstno spoznavanje kočevskih gozdov izjemno. Vsa mesta so bila zapolnjena v rekordnih dveh urah, pri čemer smo se držali visokih standardov pohoda, predvsem pa varnosti sodelujočih,« je razložil Tomi Gavranič, član številnega organizacijskega odbora, ki si je za prizadevnost tudi letos prislužil čisto desetko. Znova so namreč dokazali, da obvladajo logistiko tako velikega dogodka in med drugim v pomoč pohodnikom dodatno okrepili mobilni signal v globinah Roga, uvedli pa so tudi poseben pohodniški vlak v sodelovanju s Slovenskimi železnicami.

Po četrti uri zjutraj se je s starta ob Rudniškem jezeru v smeri Željn po označenih medvedovih stopinjah (na tablah) podalo 2500 pohodnikov iz vse Slovenije in tudi tujine – od Hrvaške, Italije in Poljske do Francije. Vmes se je vrinilo več sto slepih potnikov, je razkril Tomi. A zaradi tega ni bilo nič hudega. Tisoč jih je stopalo po najzahtevnejši, 64-kilometrski trasi z 2300 metri višinske razlike, ki ni za vsakogar, po znameniti Roški pešpoti, ki odkriva znamenite kotičke Kočevskega roga. Od Željnskih jam je speljana mimo ostankov kočevarskih vasi, katerih prebivalci so že zdavnaj poiskali nov življenjski prostor, od tam pa pohodnike tišina spremlja vse do Roške žage, kjer je nekoč cvetela lesna gospodarska dejavnost. Tam blizu sta tudi Rajhenavski pragozd in kraljica Roga, 50 metrov visoka jelka, ki že več stoletij vztrajata, in gozdni rezervat Prelesnikova koliševka, ki skriva rastlinstvo mrzlega severa.

Na poti je seveda še veliko drugih točk. »Zjutraj so nas pričakale sveže temperature, ki so bile idealne za začetek poti. Tako je bilo vse do cilja,« zadovoljstva ni skrivaliz Trebnjega. »Super je bilo, res prijetno. Čudoviti razgledi v najlepših prostranih gozdovih v tem delu Evrope, stoletna debla različnih drevesnih vrst, označene poti, kramljanje z različnimi ljudi,« dodaiz Šentruperta na Dolenjskem. »Kaj bi lepšega? To je priložnost za popoln odklop, brez slušalk, motenj, samo narava,« je povedaliz Domžal, ki se na pohod vrača že desetič. Njegova prijatelja sta bila tu petič, a zgodba je podobna. Spoznali so se na tej turi in se ne dogovarjajo vnaprej, srečajo se kar na startu, se prepoznajo in gredo skupaj. Prav ta vsakoletna spontanost daje njihovemu pohodniškemu druženju poseben čar, saj imajo enak motiv, to je osebni izziv. »Vsak mora vedeti, kje so njegove meje. To je idealna priložnost, da se preizkusiš in si nato vsako leto postaviš nekoliko višji cilj,« poudarijo. Čeprav na pohodu, to organizatorji izrecno poudarijo, ne štejejo časov, se trojica vendar pohvali, da so bili letos 11 minut hitrejši kot lani. »Kočevsko me navdušuje z raznolikostjo, prostranimi gozdovi in razgledi, ki so drugačni kot v mojih domačih krajih. Celotna pot je bila čudovita, zanimiva in razgibana,« navdušenja, le da je bilo malce topleje kot lani, ni skrival nitiiz Savinjske doline s prijatelji.

»Vrhunska organizacija, ni kaj dodati. Pa še vreme so naročili. Podali smo se na krajšo progo, na daljšo bo treba že prihodnjič. Najtežje je bilo premikati noge ob vzponu na Lovski vrh, potem je šlo,« je vtise strniliz Velikih Lašč. Pritrdili so mu ženater sopotnikain. Kočevski gozdovi pa niso le kulisa – so dom. In to so nekateri pohodniki letos spoznali še bolj neposredno. Skupina treh se je med potjo – sicer označeno in varno – na vrhu Roga po lastni odločitvi podala nekoliko globlje v gozd. Tja, kamor človek redko stopi. In prav tam so se znašli iz oči v oči s pravim gospodarjem teh krajev – medvedom. Srečanje je trajalo le nekaj trenutkov, a vtis bo ostal za vedno. Kosmatinec se je mirno umaknil, kot da bi sporočil: Vi po svoji poti, jaz po svoji. Brez panike, brez nevarnosti. Le opomnik, čigav je ta svet. Svojo izvirno zgodbo so kasneje delili na družbenih omrežjih. »In tako smo se znašli sredi neokrnjene narave kočevskih gozdov. Korak za korakom smo se podajali globlje v gozd. Ravno takrat, ko smo se vzpenjali na najvišjo in zahtevnejšo točko, na 1099 metrov nadmorske višine, se je zgodilo to, kar se je zdelo nemogoče: med drevesi smo zagledali pravega kočevskega medveda! Prav mi smo bili v množici udeležencev redki izbranci, ki smo doživeli ta poseben in nepozaben trenutek. Medo nas je sicer le pogledal in odhlačal stran,« je navdušeno zapisalav družbiin. In dodala: »Znoj, žulji, utrujenost, na koncu pa neizmeren ponos, ko si dokažeš, da zmoreš. Vse to v prelepi naravi.«

»Podal sem se na pot tretjič in ne zadnjič,« je svojo zgodbo po pretečenih 64 kilometrih navdihnjeno zapisaliz Dolenje vasi. Mladenič prizna, da je za čim boljši čas tekel premišljeno: »Lahkotno tečem do Rajhenava, kjer se poti križajo, in vidim, da sem sam. Nato pospešim, da čim prej dosežem Lovski vrh, od tam pa me do cilja čaka še ena ura. Natočim vodo in pri Oneku na cesti srečam brata s tovornjakom. Mi pohupa in vpraša: 'Se ti spi, te moram zbuditi?' Pridem na cilj in ustavim uro pri 7.27. Od lani sem čas izboljšal za eno uro,« je povedal ob prihodu. »Kar 64 kilometrov od jutra do večera, to je vendarle napor, še posebej v zadnjih desetih kilometrih, ko se začnejo prebujati žulji, bolečine pa obremenjujejo kolena, odrgnile so vidne. Pri 54 kilometrih, v bližini Lovskega vrha, so me noge izdale. Bolečine od žuljev so bile nevzdržne. Kmalu je pome prišla zdravniška služba, da mi je nogo previla, z avtobusom so me pripeljali na cilj,« je bil malce potrts Škofljice, sicer vsestranski športnik rekreativec, ki se je pohoda udeležil prvič.

Pohod Po medvedovih stopinjah ni tekmovanje. Tu se ne meri čas, temveč doživetje. In prav v tem je njegova moč, v preprostosti, v naravi, v ljudeh,« je še dejal Tomi Gavranič ter pohvalil številno organizacijsko moštvo, ki je bdelo nad edinstvenim dogodkom. In če sodimo po nasmehih na cilju, jim to vsako leto znova uspe. Se vidimo ob letu osorej, na 13. pohodu!

Hodili so tudi člani Kulturno-prosvetno in športnorekreativnega društva slepih in slabovidnih Karel Jeraj iz Ljubljane.

