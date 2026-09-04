Medtem ko je Marta Kos obisk Srbije odpovedala, je Anže Logar v Beogradu krepil gospodarske vezi

Minister Anže Logar se je v petek v Srbiji pogovarjal o gospodarskem sodelovanju in slovenski udeležbi na Expu 2027. V Beogradu se je srečal z visokimi predstavniki srbske vlade. Govorili so o krepitvi gospodarskega sodelovanja, trgu dela, zaposlovanju in športu. Njegov obisk poteka prav v času, ko je Srbija tarča kritik zaradi poveličevanja pokojnega Ratka Mladića.

Logar je poudaril, da Slovenijo in Srbijo povezujejo tesne gospodarske vezi, ki jih želita državi še okrepiti. Srbija je za Slovenijo 12. najpomembnejši gospodarski partner in drugi najpomembnejši trg neposrednih slovenskih naložb. Priložnosti za nadaljnjo rast vidi predvsem na področju storitev, informacijskih tehnologij in farmacije. V Srbiji je registriranih več kot 1200 slovenskih podjetij, družbe s slovenskim kapitalom pa zaposlujejo več kot 15.000 ljudi.

Slovenija tudi na Expu 2027

Pomemben del obiska je bil namenjen pripravam na Expo 2027 v Beogradu. Generalna komisarka Slovenije Saša Lavrič je podpisala pogodbo o sodelovanju Slovenije na svetovni razstavi, Logar pa si je ogledal tudi gradbišče bodočega prizorišča. Na ministrstvu poudarjajo, da ima Expo zaradi bližine Srbije za Slovenijo poseben strateški pomen in ponuja nove možnosti za gospodarsko povezovanje v regiji. Logar je obiskal tudi družbo Kolektor Etra v bližini Beograda in si ogledal njeno novo proizvodno halo.

Marta Kos zaradi Mladića odpovedala obisk

Srbija je medtem, kot že rečeno, pod drobnogledom zaradi dogajanja po smrti Ratka Mladića. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je zaradi poveličevanja pravnomočno obsojenega vojnega zločinca odpovedala svoj obisk. Posmrtne ostanke Mladića so v četrtek z letalom srbske vlade pripeljali v Beograd, ob poti pa so ga nekateri privrženci slavili kot »srbskega heroja«. Kosova je opozorila, da takšno poveličevanje ni v skladu z evropskimi vrednotami, na katerih temelji pot Srbije v Evropsko unijo.