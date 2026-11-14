Medved kolovratil po naselju ob Kolpi, takšno razdejanje je pustil za seboj (FOTO)

Le dan po tem, ko je na območju Trebnjega medved med jutranjim sprehodom s psom napadel in ranil 61-letnega občana, so prebivalce Starega trga ob Kolpi prestrašili prevrnjeni smetnjaki in razdejanje po cestah. Ponoči je tudi njih obiskal medved, so prepričani. Naselje leži tik ob slovensko-hrvaški meji v občini Črnomelj, kjer se zavedajo, da živijo v območju, kjer biva in se giblje tudi medved. Kljub temu je skrb vzbujajoče dejstvo, da je zver zatavala v samo naselje, prevrnjeni zabojniki so bili namreč postavljeni tik ob cesti. Čeprav je imel tokrat medved gostijo ponoči, ko na ulicah ni bilo nikogar, krajane skrbi, da bi se morda v prihodnje v njihovi bližini zadržal dlje in bi se zgodba z Račjega sela ponovila pri njih.

Dogodek je še posebej skrb vzbujajoč zaradi bližine šole in dejstva, da se otroci vsak dan po isti poti odpravljajo k pouku. Če bi malčki zjutraj naleteli na razmetane smeti, prevrnjene zabojnike ali celo na medveda, bi bili lahko močno prestrašeni, ne dvomi ravnatelj starotrške osnovne šole Darijan Grudnik. Še večja nevarnost bi nastala, če bi se z živaljo srečali od blizu.

»To ni prvič, da je lakota kosmatinca zvabila v strnjeno naselje, kjer lahko najde lahko dostopen vir hrane v plastičnih zabojnikih, polnih odpadkov. Ti so postavljeni v bližini hiš in šole. Za kosmatinca so prava mala malica, saj jih zlahka odpre že z enim zamahom šape,« pa je za portal e-utrip povedala Renata Butala, predsednica Krajevne skupnosti Stari trg ob Kolpi.

Kot je opozorila, je že večkrat izpostavila, da medvede pravzaprav sami vabimo medse, saj jim z nepravilnim odlaganjem bioloških odpadkov in dostopnimi zabojniki ponujamo hrano. Dokler bodo zabojniki zanje lahko dostopen vir hrane, se bodo lahko vračali v naselja, tudi v neposredno bližino ljudi.