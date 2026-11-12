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OPOZORILO DOMAČINOM

Medved napadel človeka pri Trebnjem! Na terenu okrepljen nadzor, mogoč tudi takojšnji odstrel

Na območju napada so okrepili prisotnost na terenu, prebivalce pa pozivajo k previdnosti pri gibanju v naravi.
Fotografija je simbolična. FOTO: Zavod za gozdove
Fotografija je simbolična. FOTO: Zavod za gozdove
N. Č.
 12. 11. 2026 | 13:36
 12. 11. 2026 | 13:52
3:56
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V okolici Trebnjega je medved napadel človeka. O dogodku so danes zjutraj obvestili ministrstvo za okolje in prostor, ki je nemudoma stopilo v stik s pristojnimi službami. Na območju napada so okrepili prisotnost na terenu, prebivalce pa pozivajo k previdnosti pri gibanju v naravi. V primeru neposredne nevarnosti je mogoč tudi takojšnji odstrel medveda.

Po naših informacijah je domačin huje poškodovan.

Kot so sporočili z ministrstva za okolje in prostor (MOP), so se takoj po prejetem obvestilu povezali z Lovsko družino Trebnje, Zavodom za gozdove Slovenije in policijo, da bi zagotovili vse potrebne ukrepe za varnost ljudi. »Dogodek v okolici Trebnjega obžalujemo in poškodovanemu želimo čimprejšnje okrevanje,« so zapisali na ministrstvu ter se pristojnim službam zahvalili za hiter odziv.

Prebivalce Trebnjega in okolice pozivajo, naj bodo pri gibanju v naravi še posebej previdni. Če opazijo medveda, naj o tem nemudoma obvestijo številko 112. Kadar velika zver neposredno ogroža ljudi ali premoženje, je na voljo tudi sistem MedvedoFON.

Mogoč tudi takojšnji odstrel medveda

Na ministrstvu poudarjajo, da skupaj s pristojnimi službami izvajajo predpisane ukrepe za zagotavljanje varnosti. Če obstajajo utemeljeni razlogi, protokol omogoča tudi takojšnji odstrel medveda. Ministrstvo medtem spremlja dogajanje in ostaja v stiku s pristojnimi institucijami.

Ob tem so spomnili, da po odpravi začasne odredbe o zadržanju odstrela znova poteka odstrel rjavih medvedov v okviru dovoljenja, ki predvideva odstrel 206 medvedov. Upravljavci lovišč tako nadaljujejo odstrel medvedov, ki ogrožajo življenje in zdravje ljudi. Tudi na območju Trebnjega dovoljena kvota še ni izčrpana, zato je odstrel v okviru te kvote še mogoč.

Kaj storiti, če v gozdu srečate medveda?

Na ministrstvu ob dogodku opozarjajo tudi na pomen pravilnega ravnanja ob srečanju z medvedom. Ta se človeku praviloma umakne, nevarnejša pa so lahko srečanja z medvedko in mladiči, predvsem če žival presenetimo ali ji onemogočimo umik.

Previdnost je potrebna tudi pri sprehodih s psi, saj lahko pes medveda vznemiri in ga nato v iskanju zaščite privede naravnost k lastniku.

Na ministrstvu svetujejo, da pri hoji skozi gozd opozarjate nase, zlasti na nepreglednih območjih in v gostem rastju. Psa imejte vedno na povodcu. Če medveda opazite, se mu nikakor ne približujte. Počasi se umaknite v smeri, iz katere ste prišli, živali pa pustite dovolj prostora za nadaljevanje poti. Izogibajte se sunkovitim gibom in kričanju, saj bi se medved lahko počutil ogroženega.

V izjemnih primerih lahko medved izvede tako imenovani lažni napad, s katerim želi človeka prestrašiti, ne da bi prišlo do fizičnega stika. V takšnem primeru na ministrstvu svetujejo, da obstanete ali se počasi uležete na tla z obrazom navzdol. Medved naj bi se najverjetneje ustavil tik pred človekom.

Medveda nikoli ne hranite

Medveda ne hranite, tudi če je videti prijazen ali radoveden. Prav tako se mu ne približujte, kadar se hrani z živalskim truplom, saj lahko svoj vir hrane brani. Izogibajte se tudi medvedjim brlogom in nikoli ne poskušajte vstopiti vanje.

Na ministrstvu posebej poudarjajo še pomen pravilnega odlaganja odpadkov. Ostankov hrane in drugih organskih odpadkov ne smemo puščati v gozdu, ob planinskih kočah, gozdnih robovih ali naseljih, saj lahko privabijo medvede. »Zelo pomembno je, da medvedom preprečimo povezovanje hrane s prisotnostjo človeka,« opozarjajo na ministrstvu.

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