Medved presenetil sprehajalca pri Grosupljem: »Videl sem ga na 50 metrov ...«

Le streljaj od Grosuplja, v kraju Sela pri Šmarju, je imel eden od tamkajšnjih prebivalcev v četrtek malo po osmi uri zvečer bližnje srečanje z medvedom. Kot nam je razlagal moški, ki se ni želel javno izpostavljati, se je izteklo srečno. A lahko se tudi ne bi, če medveda ne bi še pravi čas opazil. Razložil nam je, da je šel kot tolikokrat s psom na sprehod. In sicer po makadamski sprehajalni poti med Selami pri Šmarju in Hudo Polico. Ta je med tamkajšnjimi prebivalci zelo priljubljena. Ko se je po krožni poti vračal domov, pa je srečal medveda, mlajšega, domneva naš sogovornik. Pravi še, da je presenečen, ker se je medved tako približal naselju, saj se v gozdu še dobro sliši hrup z bližnje avtoceste.

»Videl sem ga na 50 metrov in še dobro, da ga ni opazil pes, saj bi začel lajati. To pa bi znalo biti nevarno,« se je spominjal in nadaljeval, da je hitro dal psa na povodec, začel na glas govoriti in vpiti. Nekaj trenutkov kasneje se je medved umaknil. »Mislim, da nisem bil ogrožen, saj se me je le ustrašil,« meni sogovornik. Na srečanje z medvedom je opozoril tudi sledilce na lokalnem spletnem forumu, pri čemer je bil kar malo presenečen nad odzivi nekaterih komentatorjev, ki so se norčevali, namesto da bi njegovo obvestilo vzeli za dobronamerno.

Z rdečo piko je označen kraj, kjer je sprehajalec srečal medveda. FOTO: Fb

Še dobro, da ga ni opazil pes, saj bi začel lajati. To pa bi znalo biti nevarno.

Zapis so opazili tudi na Lovski družini Grosuplje, kjer so vse tiste, ki se rekreirajo v naravi, vnovič spomnili na osnovna pravila vedenja ob srečanju z medvedom. Torej, ostanite mirni in ne delajte naglih gibov. Ne poženite se v beg, ker s tem spodbudite medvedov nagon po zasledovanju. Ne kričite in ne mečite predmetov v žival. Psa imejte vedno na povodcu in počasi stopajte nazaj po poti, po kateri ste prišli. Če vas medved napade, pa se ulezite na trebuh, si z rokami zaščitite vrat in glavo ter ostanite čim bolj pri miru, dokler žival ne odide.