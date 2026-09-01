Medved prestrašil sprehajalki: kolikor hitro je bilo mogoče, sta zbežali pred njim

ZATEKLI STA SE K HIŠAM

Rjava zver na Gorenjskem vse pogosteje v bližini naselij. Po Tržiču so ga sedaj opazili še v okolici Žirovnice.

Na Gorenjskem se kar vrstijo srečanja z medvedi. Prejšnji teden smo poročali o triletni in 150 kilogramov težki mrcini na tržiškem koncu, ki je dvakrat zapored udarila v Medvodju nad Jelendolom in razdejala čebelnjak Srečka Kosa. Že pozimi je vdrla v lovsko brunarico in si postregla s hrano, planinci pa so njene iztrebke videli na označeni planinski poti v bližini Stegovnika. Ob koncu tedna je tržiški medved razdejal čebelnjak. FOTO: Tina Horvat Ob koncu tedna se je nekoliko manjši in na pogled mlajši kosmatinec pojavil tudi malce naprej pod Karavankami, v vasicah pod Stolom okoli Žirovnice. ...