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Medved prestrašil sprehajalki: kolikor hitro je bilo mogoče, sta zbežali pred njim

Rjava zver na Gorenjskem vse pogosteje v bližini naselij. Po Tržiču so ga sedaj opazili še v okolici Žirovnice.
Medvedi se sicer večino časa zadržujejo v gozdu. FOTO: Jože Suhadolnik
Medvedi se sicer večino časa zadržujejo v gozdu. FOTO: Jože Suhadolnik
Tina Horvat
 1. 9. 2026 | 06:30
4:28
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Na Gorenjskem se kar vrstijo srečanja z medvedi. Prejšnji teden smo poročali o triletni in 150 kilogramov težki mrcini na tržiškem koncu, ki je dvakrat zapored udarila v Medvodju nad Jelendolom in razdejala čebelnjak Srečka Kosa. Že pozimi je vdrla v lovsko brunarico in si postregla s hrano, planinci pa so njene iztrebke videli na označeni planinski poti v bližini Stegovnika. Ob koncu tedna je tržiški medved razdejal čebelnjak. FOTO: Tina Horvat Ob koncu tedna se je nekoliko manjši in na pogled mlajši kosmatinec pojavil tudi malce naprej pod Karavankami, v vasicah pod Stolom okoli Žirovnice. ...
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