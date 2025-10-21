Medved se bliža Ljubljani, v bližini Beričevega se mirno sprehajajo ob cesti

Vse več je znakov, da medved počasi vdira tudi že v glavno mesto. Pred nekaj dnevi so se v bližini Beričevega pri Ljubljani mirno sprehajali ob cesti.

4000 državljanov je podpisalo peticijo.

Na območju pozidane Rakitne, ki je del rajona Zveze lovskih družin Ljubljana, je medved že skorajda preveč vsiljiv gost. Od tam prihaja tudi znani aktivist, profesor ljubljanske filozofske fakultete Gorazd Kovačič. Slednji je tudi prvopodpisnik peticije z naslovom Poziv vladi k vrnitvi strokovnega upravljanja medveda. Doslej jo je podpisalo že 4000 državljanov, in to z vseh območij Slovenije, kjer je medved. Njihove tri ključne zahteve je predstavil z drugopodpisnikom Klemnom Jerino z biotehniške fakultete.

Krive so zamude

Podpisniki zahtevajo, da se aktualno dovoljenje za odvzem medveda skladno s priporočili stroke nemudoma popravi, dopolni ali pa izda dodatno dovoljenje, da bo za letošnje leto odvzem znašal 206 medvedov; da se takoj prekine nedopustna praksa, ko upravljanje medveda krojijo izbrane nevladne organizacije in njihovi simpatizerji v vrhu vlade, pri tem pa se odriva stroko in znanost; ter da se odločitve o upravljanju medveda sprejemajo transparentno, na osnovi strokovnih argumentov.

»Najhuje je,« poudarja Kovačič, »da so medvedi izgubili ves strah pred človekom«. Do česar je prišlo, ker jih je preveč. »Če bo šlo tako naprej, bodo medvedi v petih letih v Ljubljani.«

Kovačič je s prstom pokazal na tistega, ki je po njegovem mnenju kriv, da se je medved tako razpasel: »To je minister za naravne vire in prostor Jože Novak, ki je politiko upravljanja velikih zveri prepustil romantikom. Skrajni čas je že, da se vrne strokovnemu upravljanju.« In še: »Če bo prišlo do napada s smrtnim izidom, bo za to neposredno odgovoren minister!«

Za letošnje težave naj bi bile krive zamude pri izdaji odločbe za odstrel. »V naslednjem letu lahko pričakujemo zato samo še večje težave,« je opozoril Kovačič ter dodal, da je populacijo medvedov treba vzdrževati na tisti ravni, ki preprečuje konflikte.