IŠČEJO HRANO

Medvedi na Rakitni prihajajo vse bližje hišam, ljudje zaskrbljeni

Na sodišču še vedno čaka odločitev o rednem odstrelu 206 medvedov, saj je postopek obstal v upravnem sporu.
Simbolična fotografija.  FOTO: Miha Krofel
Simbolična fotografija.  FOTO: Miha Krofel
N. P.
 14. 10. 2025 | 18:07
2:33
Na Rakitni se soočajo z novim valom nočnih obiskov medvedov, ki so po poročanju oddaje 24ur našli način, kako kljub zaščitnim ukrepom še naprej prihajati do hrane. Potem ko so pred nekaj dnevi velik ekološki otok za smeti premaknili v središče naselja, so se zveri zdaj preusmerile na manjše kante pri zasebnih hišah. 

Premik velikih zabojnikov naj bi medvede odvrnil od robov gozda in jih usmeril proč od naselij, a se je v le dveh nočeh pokazalo nasprotno. »Zdaj ne brskajo več samo po smeteh, ampak iščejo tudi sadje pod drevesi, kar je ostalo na vrtovih,« je povedala Barbara Kovačič iz Krajevne skupnosti Rakitna. Ne bojijo se ne luči ne ljudi.

Ali se pripravlja odstrel?

Na ministrstvu za naravne vire in prostor za zdaj ne načrtujejo novih odločb za odstrel, potem ko je prejšnja za odlov večje medvedke z mladičem že potekla. »Če bo Zavod za gozdove Slovenije strokovno ugotovil, da na območju še vedno obstaja nevarnost za življenje, zdravje in varnost ljudi, bo ministrstvo izdalo novo odločbo,« je pojasnila Mateja Blažič z ministrstva.

Medtem na sodišču še vedno čaka odločitev o rednem odstrelu 206 medvedov, saj je postopek zaradi pritožbe okoljske organizacije Alpe Adria Green obstal v upravnem sporu. Obravnava je predvidena za 6. november.

Fotografija člana LD Rakitna.
Fotografija člana LD Rakitna.
Lovci so nad zamudami ogorčeni. »Vlada je dala vlogo prepozno, oni pa se pritožijo zadnji dan. Tako se vse zavleče in lov ne more steči,« je dejal Marjan Šivic, starešina Lovske družine Rakitna. Po njegovih besedah so mnoge medvedke zdaj že ponovno breje, spomladi pa bo število živali še naraslo. »Večje medvedke bodo zasedle boljše brloge, manjše bodo polegale bliže ljudem. S tem imamo vedno več težav,« je dodal.

Zime mile, medvedi ostajajo aktivni

Lovci in ministrstvo so si enotni: največja težava je preveč dostopna hrana. Ljudje bi morali prenehati puščati odpadke v kantah pred hišami ali v kompostih. »Ko medved enkrat najde vir hrane, se tja vedno znova vrača,« opozarja Blažičeva.

Čeprav si zveri jeseni nabirajo tolščo za zimo, mile zime pomenijo, da ostajajo aktivne, zato je nadzor nad hrano in odpadki ključen ukrep za zmanjšanje srečanj medvedov in ljudi. 

