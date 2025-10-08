  • Delo d.o.o.
TO NI POGUM, TO JE SRAMOTA

Mala medvedka bežala pred avtomobilom, odmevali smeh in vzkliki: »Povoz ga!« (VZNEMIRJUJOČ VIDEO)

Kroži šokanten posnetek.
FOTO: Zaslonski Posnetek Fb Lajka Društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski
FOTO: Zaslonski Posnetek Fb Lajka Društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski
M. U.
 8. 10. 2025 | 15:53
 8. 10. 2025 | 16:04
1:55
A+A-

Na omrežjih kroži šokanten posnetek, kjer je skupina ljudi v avtomobilu zasledovala dva medvedja mladiča, ki sta panično bežala po cesti. Med snemanjem se sliši smeh, kričanje in celo vzkliki »povoz’ ga!«.

Posnetek, ki je bil objavljen javno na družbenih omrežjih, je hitro postal vir zgražanja. Številni uporabniki so zahtevali, da se dogodek razišče in da odgovorni za mučenje živali odgovarjajo.

»To ni pogum, to je sramota«

Oglasili so se tudi v Lajki, društvu za zaščito in pomoč živalim v stiski. Takole pravijo: »Včeraj smo bili priča posnetku na svetovnem spletu (javna objava!), kjer skupina ljudi z avtomobilom zasleduje najprej z visoko hitrostjo, potem pa voznik na srečo vsaj malo upočasni, dva medved(k)a, ki panično bežita po cesti. Smeh, vzkliki “povoz' ga!” in brezsramno izživljanje nad prestrašenima medved(k)oma razkrivajo, kako daleč smo zašli. Medved ni sovražnik. Je divja žival, ki si želi samo, da ga pustimo pri miru — žrtev človeškega napuha in predvsem klime sovraštva, ki jo ustvarjajo tudi javne razprave o odstrelih, “problematičnih medvedih” in preveliki številčnosti. Ko se sovraštvo do živali normalizira, se izgubi meja med konstruktivno debato in nasiljem. In ko ljudje ponotranjijo tak odnos, smo kot družba odpovedali na celi črti. To, kar smo videli, ni šala, ni adrenalinska avantura, ni dokaz poguma. Je dejanje mučenja zavarovane vrste živali, prežeto z brezbrižnostjo in strahom pred tistim, kar bi morali razumeti in varovati. Prosimo — ne pozabimo, da odnos do živali odraža našo lastno človečnost.«

