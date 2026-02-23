Mehičanka razkrila, kaj jo je v Sloveniji najbolj šokiralo: »Tega res nisem pričakovala«

Pred letom dni je 27-letna Daniela Barajas Garcia zapustila sončno Mehiko in se zaradi ljubezni preselila v Slovenijo, poroča hrvaški Index. Novo življenje si je ustvarila v Kočevju, kjer danes živi s partnerjem. Svoje izkušnje tujke, ki spoznava drugačno kulturo in navade, redno deli na družbenem omrežju TikTok, kjer odkrito pripoveduje o presenečenjih, ki jih prinaša vsakdan v novi domovini.

V enem izmed zadnjih posnetkov, ki je v kratkem času zbral več kot 80 tisoč ogledov, je spregovorila o stvareh, na katere - kot pravi - preprosto ni bila pripravljena. Med prvimi je izpostavila navado, ki jo je ganila že ob prvih obiskih kavarn: kozarec vode, postrežen ob kavi. Za Slovence skoraj samoumevna gesta, zanjo pa znak posebne kulture in spoštovanja do gosta. »Kultura pitja kave mi je tukaj nekaj najlepšega,« je povedala in poudarila, da jo prav ti drobni rituali najbolj povezujejo z novim okoljem.

Navdušena nad mlekomatom in razočarana nad tekilo

Kot nekdo, ki prihaja iz dežele peščenih obal, je bila presenečena tudi nad kamnitimi plažami na slovenski obali. Priznava, da jih hkrati občuduje in z njimi bije tiho bitko. Navdušujejo jo zaradi čiste vode in urejenosti, a brez obutve za v vodo si kopanja ne predstavlja. »Obožujem jih in sovražim hkrati,« je strnila.

Posebno navdušenje so v njej prebudili mlekomati, avtomati za prodajo svežega mleka, ki jih prej ni poznala. Ideja, da si lahko kadarkoli natočiš lokalno mleko, se ji zdi skoraj revolucionarna. V šali dodaja, da jo kljub intoleranci na laktozo vedno znova premami nakup jogurta. Presenetil jo je tudi občutek varnosti. Opaža, da lahko marsikje predmeti ostanejo na istem mestu več dni, ne da bi jih kdo odnesel. Ta stopnja zaupanja med ljudmi se ji zdi dragocena, in kot pravi, bi si želela, da bi bila takšna tudi v njeni domovini. Kot ponosna Mehičanka pa je kritična do ponudbe tekile v slovenskih trgovinah. Po njenem mnenju izbor ne odraža bogate tradicije pijače, ki jo pozna iz domačega okolja.