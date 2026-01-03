Mehurčki, eleganca in najboljše penine leta

Kristalna dvorana hotela Kempinski Palace v Portorožu je pred dnevi znova zažarela v znamenju zlatih mehurčkov. Dvanajsti Festival penin, vrhunec Meseca penin v Portorožu in Piranu, je namreč združil ljubitelje penečih vin, vinarje, sommelierje, vinske viteze, kraljice vina in številne obiskovalce, ki so praznični december pospremili z eleganco in okusom.

Simbol praznovanja

Da penina ni le pijača, temveč simbol praznovanja, so vedele že velike osebnosti zgodovine. Madame de Pompadour je v 18. stoletju zapisala, da je »šampanjec edino vino, po katerem ženska ostane lepa«, Coco Chanel pa je več kot stoletje kasneje dodala, da ga pije, ko je zaljubljena – in ko ni. Lily Bollinger, ena najbolj vplivnih žensk v zgodovini šampanjca, je šla še dlje: šampanjec je pila v sreči, žalosti in kadar je imela družbo – iz čiste dolžnosti. Takšni citati niso le duhoviti okraski iz zgodovine, temveč dokaz, da so penine že stoletja neločljivo povezane s posebnimi trenutki. Zvok pokanja plute, pena, ki se dvigne nad rob kozarca, in drobni mehurčki, ki nosijo aromo vina, so postali univerzalni jezik praznovanja, še posebej ob koncu leta.

250 vzorcev so okušali.

Penine so se v Kristalni dvorani Hotela Kempinski Portorož počutile kot doma. FOTO: Jaka Ivančič

Zato ni naključje, da se Festival penin odvija prav v Portorožu. Mondeni obmorski kraj, ki se je razvil kot zdravilišče Avstro-Ogrske, je že v svojih začetkih znal združevati razkošje, sproščenost in družabnost. Penina se je v takšnem okolju počutila doma: ob plesih, dolgih večerjah, novoletnih sprejemih in pogledih na morje. Danes Portorož nadaljuje to tradicijo. Festival penin ni le degustacija, temveč doživetje kraja.

Na letošnjem festivalu so obiskovalci okušali več kot 250 vzorcev penin in šampanjcev iz 39 vinskih kleti. Predstavili so se peničarji iz vseh treh slovenskih vinorodnih okolišev – Primorske, Posavja in Podravja – ter vinarji iz Hrvaške, Italije in Španije. Posebno pozornost je pritegnil salon šampanjca z izbranimi francoskimi hišami, ki sta ga vodila priznana sommelierja Simona Česen in Valentin Bufolin. Festival so dopolnili vrhunski kulinarični prigrizki – od ostrig in sušija do sladkih makronov – ter glasbena spremljava Tria Eleganse, ki je dvorani dodala umirjeno, praznično noto. Ni presenetljivo, da so vstopnice pošle že pred dogodkom.

Silvestrovo brez penine je skoraj herezija.

Poseben vrhunec večera je bila razglasitev naj penine Portoroža 2025. FOTO: Slovenski Utrip

Poseben vrhunec večera je bila razglasitev naj penine Portoroža 2025. V tradicionalno ocenjevanje je bilo vključenih 50 vzorcev, ki jih je komisija ocenila že 20. decembra. Razglasitev so skupaj opravili slovenski vitezi vina, predstavniki Občine Piran in Turističnega združenja Portorož ter vinske organizacije slovenske Istre. Prestižni naslov je prejelo peneče vino Blanc 2021 Brut iz istrske kleti Veralda – penina iz malvazije, pridelane v vinogradih okoli Brtonigle. Družinska klet Visintin velja za enega najvidnejših pridelovalcev penin na Hrvaškem. Priznanje za najboljšo rosé penino je prejela Zlata RP Selection 2021 Brut iz Radgonskih goric, medtem ko je komisija za najboljšo penino, pridelano po tankovski metodi, izbrala muškatno penino iz kleti Puklavec Family Wines. Po uradnem delu se je dogajanje preselilo na Penine After Party v Snack & Wine bar Mažinin, kjer se je večer nadaljeval v sproščenem vzdušju.

Ni naključje, da se Festival penin odvija v prednovoletnem času. Silvestrovo brez penine je skoraj herezija. Mehurčki simbolizirajo nov začetek, dvig, gibanje naprej. Redko katera pijača se pije tako usklajeno – ob istem trenutku, ob polnoči, z istim namenom. Winston Churchill je nekoč dejal, da si v zmagi zasluži šampanjec, v porazu pa ga potrebuje. Oscar Wilde je šel še dlje in zapisal, da je šampanjec za dušo to, kar je parfum za telo.

Za najboljšo penino, pridelano po tankovski metodi, je komisija izbrala muškatno penino iz kleti Puklavec Family Wines. FOTO: Slovenski Utrip

Za mondeno vzdušje so v kostumih z eleganco iz začetka prejšnjega stoletja poskrbeli člani društva Rosa Klementina. FOTO: Obala Plus