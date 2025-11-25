Meira Hot je še uradno prevzela vodenje poslancev SD

Mesto vodje poslanske skupine SD je po odstopu Janija Prednika tudi uradno zasedla njegova dosedanja namestnica Meira Hot, o čemer je stranka obvestila tudi DZ. Za namestnika vodje poslancev pa je stranka postavila poslanca Soniboja Knežaka.

Sprememba na čelu poslanske skupine koalicijske SD sledi oktobrskemu odstopu strankinega poslanca Prednika, ki je odstopno izjavo dal po poročanju medijev o ovadbi bivše partnerke zaradi psihičnega in fizičnega nasilja.

DZ se je z njegovim odstopom seznanil oktobra, s čimer mu je prenehal poslanski mandat, v poslanskih klopeh pa ga je nasledila svetnica SD v Velenju Janja Rednjak.

Predsednik SD Matjaž Han je že tedaj napovedal, da bo vodenje poslanske skupine prevzela podpredsednica stranke in podpredsednica DZ Hot. Skladno s statutom stranke je o soglasju k predlogu poslanske skupine za kandidatko za njeno vodjo odločalo še predsedstvo SD, stranka pa je zatem o sprejeti odločitvi obvestila tudi DZ.