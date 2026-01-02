  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VREME

Meja sneženja bo najprej »zbežala« navzgor, nato pa se bo vrnila v doline: kdaj in kje lahko pobeli?

Na severu se bo delno zjasnilo, jugozahodni veter bo popuščal, temperature pa bodo v večjem delu Slovenije med 3 in 9 stopinjami, v bolj zatišnih legah severa okoli 1 °C.
FOTO: Tina Horvat 
FOTO: Tina Horvat 
N. P.
 2. 1. 2026 | 12:45
 2. 1. 2026 | 13:01
3:40
A+A-

Slovenija je danes še v objemu dežja, a v ozadju se že pripravlja preobrat, ki ga v tem času leta vsi poznamo: najprej dež po nižinah in sneg le višje, potem pa ohladitev in spuščanje meje sneženja. Po napovedi ARSO bodo popoldanske rahle padavine slabele in večinoma ponehale, najpozneje na jugu države; po nižinah bo večinoma deževalo, meja sneženja pa se bo celo dvigovala. Na severu se bo delno zjasnilo, jugozahodni veter bo popuščal, temperature pa bodo v večjem delu Slovenije med 3 in 9 stopinjami, v bolj zatišnih legah severa okoli 1 °C. 

Kdor je danes dopoldne pogledal skozi okno, je to že d vedel: ARSO-vi podatki ob 11. uri kažejo rahlo deževje v Ljubljani in Postojni, rosenje v Črnomlju ter hkrati pravo zimo v gorah – na Kredarici je bilo okoli –10 °C, na Voglu pa so zabeležili rahlo sneženje. Prav ta kontrast med dolinami in višjim svetom je tipičen uvod v »igro meje sneženja«, ki se bo v naslednjih urah spet obrnila v prid snegu. 

Ponoči se bo ohladilo: meja sneženja navzdol

Proti večeru se bo od severa znova pooblačilo, ponoči pa bodo predvsem v vzhodni polovici Slovenije nastajale rahle padavine in meja sneženja se bo začela spuščati. Jutro bo prineslo precej nizke temperature: od –2 do 3 °C, v zatišnih legah severne Slovenije pa lahko tudi do –8 °C, kar pomeni večjo možnost poledice tam, kjer bo ostalo vlažno.

Jutri bo na zahodu in severu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Ključna informacija za vse, ki čakajo na prve znake beline v dolinah: zjutraj in dopoldne bodo rahle padavine slabele in postopno ponehale, meja sneženja pa se lahko ob koncu padavin spusti tudi do nižin. Na Primorskem lahko zapiha šibka burja, v notranjosti bodo najvišje temperature med 0 in 4 °C, ob morju okoli 10 °C. 

Rahlo sneženje predvsem na teh lokacijah

ARSO v obetih napoveduje, da bo v noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj rahlo snežilo predvsem v južnih krajih in ponekod na vzhodu, čez dan pa se bo od severozahoda jasnilo. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila, kar pogosto pomeni bolj »rezek« občutek mraza in hitrejše sušenje cest, a hkrati tudi možnost vetrovnih razmer na izpostavljenih odsekih. 

V ponedeljek naj bi se oblačnost spet povečala, predvsem na jugovzhodu pa lahko občasno še rahlo sneži. Najpomembnejše pa: mrzlo bo, saj bodo dnevne temperature v notranjosti Slovenije večinoma ostale pod lediščem – in ko enkrat zagrabi tak mraz, se sneg, ki pade, praviloma tudi lažje obdrži. 

FOTO: Depositphotos
FOTO: Depositphotos

Na severu in vzhodu več jasnine, ob Jadranu več oblakov

Tudi v sosednjih pokrajinah bo danes severno in vzhodno od Slovenije več jasnine, drugod pa precej oblačno; občasno lahko rahlo dežuje predvsem na območju Kvarnerja. Jutri bo sprva še zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo marsikje prehodno delno zjasnilo – najpozneje v notranjosti Hrvaške, kjer bodo zjutraj in dopoldne še možne rahle padavine. 

Za širšo sliko Evrope pa meteorologi pri Severe Weather Europe opozarjajo, da bo začetek januarja zaznamoval zelo dinamičen vzorec, z izbruhi hladnega zraka in hitrimi menjavami zračnih mas – in prav takšni »preklopi« so pogosto recept za hitro nihanje meje sneženja tudi pri nas.

Več iz teme

Arsovremesnegsneženjenapovedvremenske razmerezimamrazohladitev
ZADNJE NOVICE
14:25
Bulvar  |  Suzy
NIČ JI NI TEŽKO

Beli prazniki Jasne Kuljaj: zavihala je rokave! (Suzy)

Delo nikoli ne počiva, in ker je morala na pot, je najprej poskrbela še za konkretno telesno vadbo.
2. 1. 2026 | 14:25
14:15
Bralci
OGORČENJE

Ste videli, kako je videti Kranj dan po novem letu? Ljudje razkačeni: »Kdo je bolj nor?«

Prostor, namenjen otrokom in družinam, je uničen.
2. 1. 2026 | 14:15
14:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
STRAŠLJIVO

Novoletni ognjemet se je sprevrgel v grozo: žensko na balkonu nekaj zadelo v prsi

Zgodilo se je v Parecagu.
2. 1. 2026 | 14:05
13:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA V SKOPJU

Dveletni otrok umrl, na silvestrovanju ga je v glavo zadel kovinski drobec

V trenutku poškodbe je v materinem naročju in gledal ognjemet.
2. 1. 2026 | 13:05
12:45
Novice  |  Slovenija
VREME

Meja sneženja bo najprej »zbežala« navzgor, nato pa se bo vrnila v doline: kdaj in kje lahko pobeli?

Na severu se bo delno zjasnilo, jugozahodni veter bo popuščal, temperature pa bodo v večjem delu Slovenije med 3 in 9 stopinjami, v bolj zatišnih legah severa okoli 1 °C.
2. 1. 2026 | 12:45
12:03
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TAKŠEN JE OBIČAJ

Poglejte, kako so pred smrtonosnim požarom natakarice po klubu nosile »goreči« šampanjec (VIDEO)

Policija je poudarila, da vzrok požara še preiskujejo.
2. 1. 2026 | 12:03

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki