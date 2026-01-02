Meja sneženja bo najprej »zbežala« navzgor, nato pa se bo vrnila v doline: kdaj in kje lahko pobeli?

Slovenija je danes še v objemu dežja, a v ozadju se že pripravlja preobrat, ki ga v tem času leta vsi poznamo: najprej dež po nižinah in sneg le višje, potem pa ohladitev in spuščanje meje sneženja. Po napovedi ARSO bodo popoldanske rahle padavine slabele in večinoma ponehale, najpozneje na jugu države; po nižinah bo večinoma deževalo, meja sneženja pa se bo celo dvigovala. Na severu se bo delno zjasnilo, jugozahodni veter bo popuščal, temperature pa bodo v večjem delu Slovenije med 3 in 9 stopinjami, v bolj zatišnih legah severa okoli 1 °C.

Kdor je danes dopoldne pogledal skozi okno, je to že d vedel: ARSO-vi podatki ob 11. uri kažejo rahlo deževje v Ljubljani in Postojni, rosenje v Črnomlju ter hkrati pravo zimo v gorah – na Kredarici je bilo okoli –10 °C, na Voglu pa so zabeležili rahlo sneženje. Prav ta kontrast med dolinami in višjim svetom je tipičen uvod v »igro meje sneženja«, ki se bo v naslednjih urah spet obrnila v prid snegu.

Ponoči se bo ohladilo: meja sneženja navzdol

Proti večeru se bo od severa znova pooblačilo, ponoči pa bodo predvsem v vzhodni polovici Slovenije nastajale rahle padavine in meja sneženja se bo začela spuščati. Jutro bo prineslo precej nizke temperature: od –2 do 3 °C, v zatišnih legah severne Slovenije pa lahko tudi do –8 °C, kar pomeni večjo možnost poledice tam, kjer bo ostalo vlažno.

Jutri bo na zahodu in severu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Ključna informacija za vse, ki čakajo na prve znake beline v dolinah: zjutraj in dopoldne bodo rahle padavine slabele in postopno ponehale, meja sneženja pa se lahko ob koncu padavin spusti tudi do nižin. Na Primorskem lahko zapiha šibka burja, v notranjosti bodo najvišje temperature med 0 in 4 °C, ob morju okoli 10 °C.

Rahlo sneženje predvsem na teh lokacijah

ARSO v obetih napoveduje, da bo v noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj rahlo snežilo predvsem v južnih krajih in ponekod na vzhodu, čez dan pa se bo od severozahoda jasnilo. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila, kar pogosto pomeni bolj »rezek« občutek mraza in hitrejše sušenje cest, a hkrati tudi možnost vetrovnih razmer na izpostavljenih odsekih.

V ponedeljek naj bi se oblačnost spet povečala, predvsem na jugovzhodu pa lahko občasno še rahlo sneži. Najpomembnejše pa: mrzlo bo, saj bodo dnevne temperature v notranjosti Slovenije večinoma ostale pod lediščem – in ko enkrat zagrabi tak mraz, se sneg, ki pade, praviloma tudi lažje obdrži.

FOTO: Depositphotos

Na severu in vzhodu več jasnine, ob Jadranu več oblakov

Tudi v sosednjih pokrajinah bo danes severno in vzhodno od Slovenije več jasnine, drugod pa precej oblačno; občasno lahko rahlo dežuje predvsem na območju Kvarnerja. Jutri bo sprva še zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo marsikje prehodno delno zjasnilo – najpozneje v notranjosti Hrvaške, kjer bodo zjutraj in dopoldne še možne rahle padavine.

Za širšo sliko Evrope pa meteorologi pri Severe Weather Europe opozarjajo, da bo začetek januarja zaznamoval zelo dinamičen vzorec, z izbruhi hladnega zraka in hitrimi menjavami zračnih mas – in prav takšni »preklopi« so pogosto recept za hitro nihanje meje sneženja tudi pri nas.