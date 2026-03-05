Melania Trump predsedovala Varnostnemu svetu ZN, oglasil se je tudi Franci Kek (VIDEO in FOTO)

Po poročanju ameriških medijev je prva dama ZDA Melania Trump povzročila val kritik in posmeha po tem, ko je v ponedeljek predsedovala zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov (ZN), s čimer je postala prva predsedniška soproga, ki je s predsedniškim kladivom vodila to telo. Na družbenem omrežju X je Melania delila citat iz svojega govora na sestanku, ki se glasi: »Trajen mir bo dosežen, ko bo znanje in razumevanje v celoti cenjeno v vseh družbah.« Objavo so kritiki hitro izkoristili za posmeh, mnogi so ji namignili, da bi enako sporočilo morala posredovati svojemu možu, predsedniku Donaldu Trumpu, medtem ko ZDA zaostrujejo vojaške napade na Iran.

Prva dama je na sedež ZN prispela z motociklom in bila pozdravljena s strani generalnega sekretarja Antonia Guterresa, rokovala pa se je z vsemi 15 člani Varnostnega sveta in se fotografirala za skupinsko fotografijo.

FOTO: Spencer Platt Getty Images Via Afp

Melania v središču mednarodnih kritik

Konflikt na Bližnjem vzhodu, ki se je stopnjeval po iranskem maščevanju na ameriško-izraelske udare, je po poročilih zahteval okoli 900 življenj, med njimi šest ameriških vojakov. Predsednik Trump je priznal, da je verjetno pričakovati še več žrtev, saj je, kot je dejal, »tako pač je«. Kritike so bile zato še posebej ostre glede njene izjave o miru, saj so mnogi na družbenih omrežjih poudarili kontrast med lepimi besedami in dejanskimi vojaškimi dejanji, ki povzročajo smrt in strah v regiji.

Oglasil se je tudi Franci Kek: »Konec sveta je blizu«

Na družbenem omrežju Facebook je zadevo komentiral tudi Franci Kek, ki je v preteklosti že sprožil začudenje s svojim tvitom, v katerem je med drugim zapisal, da je škoda, da je Trobec mrtev – izjava, ki je močno odmevala po družbenih omrežjih. Tokrat je ob Melanii Trump in njenem predsedovanju seji ZN zapisal: »Ko vidiš, da vodi sejo Varnostnega sveta Združenih narodov kar žena predsednika ZDA, veš, da je konec sveta blizu. 'Zaustavite zemlju, ja silazim ... '«

Kek je s tem komentarjem znova sprožil val razprav.

FOTO: Zaslonski posnetek

Prva dama s kladivom

Melania je s tem postala središče politične razprave o vlogi prve dame v mednarodnih zadevah in o simbolnem vplivu, ki ga lahko ima, ko prevzame formalno funkcijo v globalnih institucijah, kot je Varnostni svet ZN. Postala je prva soproga svetovnega voditelja, ki je prevzela predsedniško mesto predsednika ZN v najmočnejšem organu za zagotavljanje globalnega miru in varnosti. Priložnost je dobila, ker Združene države prevzemajo predsedstvo sveta za mesec marec. V preteklosti so kladivo pogosto uporabljali predsedniki, premierji in zunanji ministri.

FOTO: Spencer Platt Getty Images Via Afp

FOTO: Spencer Platt Getty Images Via Afp

Za dogodek je izbrala Diorjev kostim. Njen mož je na družbenem omrežju X objavil podatek. »Modne opombe: Melania Trump piše zgodovino v Združenih narodih v nevtralnem Diorjevem kostimu«

Na seji so številni govorci poudarili pomembnost zmanjševanja digitalne razlike med razvitimi in razvijajočimi se državami, da bi imeli vsi otroci dostop do tehnologije 21. stoletja. Melania Trump je močno zagovarjala povezovanje vseh otrok z umetno inteligenco, ki jim lahko pomaga spoznavati prepričanja, običaje in zgodovino drugih. »Umetna inteligenca demokratizira znanje, ki je bilo nekoč omejeno na univerzitetne knjižnice,« je poudarila. Povezala je znanje z mirom in članom Varnostnega sveta svetovala, naj »varujejo učenje«. »Trajen mir bo dosežen, ko bo znanje in razumevanje v celoti cenjeno v vseh naših družbah,« je dejala.