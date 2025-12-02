Melanii Trump poslal svojo zadnjo knjigo: »Barrona so vzorno naučili slovenščine«

OPOJNI CVETOVI ŽIVLJENJA

Balada o zadnji sevniški grofici je že deseta knjiga v seriji Grajskih zgodb. Avtor Ivan Sivec predstavlja zgodbo o pogumni ženski, ki je sledila srcu.

Pisatelj Ivan Sivec je Sevničanom nedavno predstavil novo knjigo z naslovom Opojni cvetovi življenja, v kateri je popisal izjemno ljubezensko in hkrati tragično zgodbo o Matildi Traenkel, zadnji grofici, ki je na gradu Sevnica živela do začetka druge svetovne vojne. Odsev in opomnik »Zgodovinski roman je zgodba o veliki ljubezni in pogumu ženske, ki se je odločila slediti srcu in stopati po svoji poti, hkrati pa tragična zgodba o usodah, ki so večkrat spremenile tok življenja, globokem trpljenju in iskanju notranjega miru. Življenje grofice Matilde je dokaz, da so nekatere temeljne vrednote, ...