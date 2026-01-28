Trenutna vlada je za podjetnike in obrtnike naredila to, kar ni še nobena doslej, je ob obravnavi predloga zakona o udeležbi delavcev pri dobičku dejal predsednik Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) Joc Pečečnik. Tak zakon je po njegovih besedah dolgoročno koristen za vse deležnike, a so ga morali v gospodarstvu čakati 20 let.

Okronan za kot največji kritik vlade Roberta Goloba

Kot je v odprtem pismu, ki so ga danes posredovali iz SBC, poudaril Pečečnik, bo njihov klub vedno politično nevtralen in predvsem neodvisen. Pripravljeni pa so na dialog z vsakim, ki jim bo pomagal urejati mirno in stabilno podjetniško okolje.

Kaj prinaša predlog zakona o udeležbi delavcev pri dobičku? DZ je drugo obravnavo predloga zakona, ki ga je vlada pripravila s ciljem možnosti razdelitve večjega deleža dobička zaposlenim kot zdaj ter povečanja motiviranosti in pripadnosti delavcev do podjetij, opravil danes. Ker je k predlogu sprejel več dopolnil, bo o zakonu glasoval na prihodnji seji. Po predlogu bodo lahko lastniki podjetij izplačali svojim zaposlenim 33 odstotkov dobička poslovnega leta. Doslej je bil ta delež določen pri 20 odstotkih. Povišal se bo tudi zgornji limit izplačil, in sicer z 10 na 20 odstotkov bruto mase plač. Ob tem se bo uvedla takojšnja 100-odstotna davčna olajšava za razdeljene zneske, medtem ko je dosedanja ureditev v prvem letu omogočala znižanje osnove samo za 70 odstotkov, za 100 odstotkov pa šele po treh letih.

Joc Pečečnik. FOTO: Jure Eržen, Delo

»V času te vlade sem bil s strani mnogih (če ne večine) medijev okronan kot največji kritik vlade Roberta Goloba. Kot predsednik Kluba slovenskih podjetnikov sem bil kritičen do odločitev, ki so šibile podjetništvo, konkurenčnost in moč našega gospodarstva,« je zapisal. Če vlada ne dela dobro, bom kot predsednik SBC na to vedno opozarjal - ne glede na ime predsednika vlade, je napovedal.

»A pride tudi čas za pohvalo. In vladi Roberta Goloba bomo podjetniki in obrtniki iskreno hvaležni, če bosta zakon o participaciji zaposlenih pri dobičku in shema delniškega nagrajevanja zaposlenih v parlamentu sprejeta na podlagi sprejetih dopolnil,« je zapisal.

Poudaril je, da ima kot predlagatelj zakona zanj sicer zasluge izključno SBC. »Kljub stalnemu tihemu ignoriranju in ljubosumju ostalih delodajalskih organizacij je desetletje ostajal neomajen pri komunikaciji s ključnimi ministrstvi in vlado, predvsem pa s trenutnim predsednikom vlade,« je navedel.

Aktualni predsednik vlade Robert Golob je tukaj presegel vse dosedanje predsednike vlad in ministre. Zakon o participaciji zaposlenih pri dobičku in shemo delniškega nagrajevanja zaposlenih so obljubljale vse vlade od leta 2006 naprej. Torej 20 let!"

»Ostale 'etablirane' delodajalske organizacije so v tem primeru pokazale in dokazale, da jim ni mar za prave zakone, ki jih potrebujemo, da postanemo bolj konkurenčni, za položaj zaposlenih, za boljše plače z manjšo obremenitvijo in skrb za izboljšanje socialne enakosti. Zanje je bilo bolj pomembno, da se tedensko pojavljajo v medijih in dokazujejo članstvu, da si zaslužijo svoje plače,« je dejal.

Poudaril je, da so zakon o participaciji zaposlenih pri dobičku in shemo delniškega nagrajevanja zaposlenih obljubljale vse vlade od leta 2006. Golob se je za zakon po Pečečnikovem mnenju zavzel zato, ker je spoznal, da je zakon dobronameren do vseh vpletenih. Kratkoročno izgubljajo le podjetniki in obrtniki, na dolgi rok pa se bodo tudi njim prav te nagrade ključnim zaposlenim povrnile v še večji rasti in razvoju podjetja, je zapisal.

Robert Golob. FOTO: Nicolas Tucat Afp

»Na drugi strani pa je jasno, da največ pridobijo zaposleni, ki bodo imeli v svoji denarnici bistveno več denarja, in država, ki bo pobrala še več davka,« je dodal.

