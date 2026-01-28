  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ČAS ZA POHVALO

Menda okronan za največjega kritika Golobove vlade, a poglejte, kako zdaj govori Pečečnik

Predsednik Kluba slovenskih podjetnikov pozdravlja predlog zakona o udeležbi delavcev pri dobičku.
Robert Golob in Joc Pečečnik  FOTO: Nicolas Tucat Afp/Jure Eržen, Delo

Robert Golob in Joc Pečečnik  FOTO: Nicolas Tucat Afp/Jure Eržen, Delo

Joc Pečečnik. FOTO: Jure Eržen, Delo

Joc Pečečnik. FOTO: Jure Eržen, Delo

Robert Golob. FOTO: Nicolas Tucat Afp

Robert Golob. FOTO: Nicolas Tucat Afp

Robert Golob in Joc Pečečnik  FOTO: Nicolas Tucat Afp/Jure Eržen, Delo
Joc Pečečnik. FOTO: Jure Eržen, Delo
Robert Golob. FOTO: Nicolas Tucat Afp
M. U.
 28. 1. 2026 | 17:45
 28. 1. 2026 | 18:10
4:02
A+A-

Trenutna vlada je za podjetnike in obrtnike naredila to, kar ni še nobena doslej, je ob obravnavi predloga zakona o udeležbi delavcev pri dobičku dejal predsednik Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) Joc Pečečnik. Tak zakon je po njegovih besedah dolgoročno koristen za vse deležnike, a so ga morali v gospodarstvu čakati 20 let.

Okronan za kot največji kritik vlade Roberta Goloba

Kot je v odprtem pismu, ki so ga danes posredovali iz SBC, poudaril Pečečnik, bo njihov klub vedno politično nevtralen in predvsem neodvisen. Pripravljeni pa so na dialog z vsakim, ki jim bo pomagal urejati mirno in stabilno podjetniško okolje.

Kaj prinaša predlog zakona o udeležbi delavcev pri dobičku?

DZ je drugo obravnavo predloga zakona, ki ga je vlada pripravila s ciljem možnosti razdelitve večjega deleža dobička zaposlenim kot zdaj ter povečanja motiviranosti in pripadnosti delavcev do podjetij, opravil danes. Ker je k predlogu sprejel več dopolnil, bo o zakonu glasoval na prihodnji seji. Po predlogu bodo lahko lastniki podjetij izplačali svojim zaposlenim 33 odstotkov dobička poslovnega leta. Doslej je bil ta delež določen pri 20 odstotkih. Povišal se bo tudi zgornji limit izplačil, in sicer z 10 na 20 odstotkov bruto mase plač. Ob tem se bo uvedla takojšnja 100-odstotna davčna olajšava za razdeljene zneske, medtem ko je dosedanja ureditev v prvem letu omogočala znižanje osnove samo za 70 odstotkov, za 100 odstotkov pa šele po treh letih.

Joc Pečečnik. FOTO: Jure Eržen, Delo
Joc Pečečnik. FOTO: Jure Eržen, Delo

»V času te vlade sem bil s strani mnogih (če ne večine) medijev okronan kot največji kritik vlade Roberta Goloba. Kot predsednik Kluba slovenskih podjetnikov sem bil kritičen do odločitev, ki so šibile podjetništvo, konkurenčnost in moč našega gospodarstva,« je zapisal. Če vlada ne dela dobro, bom kot predsednik SBC na to vedno opozarjal - ne glede na ime predsednika vlade, je napovedal.

»A pride tudi čas za pohvalo. In vladi Roberta Goloba bomo podjetniki in obrtniki iskreno hvaležni, če bosta zakon o participaciji zaposlenih pri dobičku in shema delniškega nagrajevanja zaposlenih v parlamentu sprejeta na podlagi sprejetih dopolnil,« je zapisal.

image_alt
Pečečnik oster do Levice, a poglejte, kako mu je ta odgovorila

Poudaril je, da ima kot predlagatelj zakona zanj sicer zasluge izključno SBC. »Kljub stalnemu tihemu ignoriranju in ljubosumju ostalih delodajalskih organizacij je desetletje ostajal neomajen pri komunikaciji s ključnimi ministrstvi in vlado, predvsem pa s trenutnim predsednikom vlade,« je navedel.

Aktualni predsednik vlade Robert Golob je tukaj presegel vse dosedanje predsednike vlad in ministre. Zakon o participaciji zaposlenih pri dobičku in shemo delniškega nagrajevanja zaposlenih so obljubljale vse vlade od leta 2006 naprej. Torej 20 let!"

»Ostale 'etablirane' delodajalske organizacije so v tem primeru pokazale in dokazale, da jim ni mar za prave zakone, ki jih potrebujemo, da postanemo bolj konkurenčni, za položaj zaposlenih, za boljše plače z manjšo obremenitvijo in skrb za izboljšanje socialne enakosti. Zanje je bilo bolj pomembno, da se tedensko pojavljajo v medijih in dokazujejo članstvu, da si zaslužijo svoje plače,« je dejal.

image_alt
Skoraj 100 Pečečnikovih delavcev brez decembrske plače. Sindikalistka: Jezna sem

Poudaril je, da so zakon o participaciji zaposlenih pri dobičku in shemo delniškega nagrajevanja zaposlenih obljubljale vse vlade od leta 2006. Golob se je za zakon po Pečečnikovem mnenju zavzel zato, ker je spoznal, da je zakon dobronameren do vseh vpletenih. Kratkoročno izgubljajo le podjetniki in obrtniki, na dolgi rok pa se bodo tudi njim prav te nagrade ključnim zaposlenim povrnile v še večji rasti in razvoju podjetja, je zapisal.

Robert Golob. FOTO: Nicolas Tucat Afp
Robert Golob. FOTO: Nicolas Tucat Afp

»Na drugi strani pa je jasno, da največ pridobijo zaposleni, ki bodo imeli v svoji denarnici bistveno več denarja, in država, ki bo pobrala še več davka,« je dodal.

Se strinjate z oceno Joca Pečečnika ali ne?

Več iz teme

Robert GolobvladapodjetništvoSBCJoc Pečečnik
ZADNJE NOVICE
18:08
Bulvar  |  Domači trači
KDO JE OČE?

Slovenska pevka ekskluzivno za Slovenske novice! Lagala je o očetovstvu svojega otroka: »Bilo me je sram«

»Vse se je zgodilo tako hitro. Zaljubila sem se in odločila, da ostanem,« je povedala.
28. 1. 2026 | 18:08
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: lahko pride do nenadnih sprememb in presenečenj

Jutri se pripravite na preplet stabilnosti in transformativnih energij, ki nas bodo vodile skozi dan.
28. 1. 2026 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
HIŠNI LJUBLJENČKI

Naučimo psa odpoklica

Je ena najpomembnejših veščin, ki jo pes osvoji, vendar pa včasih učenje predstavlja izziv.
Ajda Janovsky28. 1. 2026 | 18:00
18:00
Razno
DELOINDOM

Mislite, da se na 34 kvadratih ne da živeti? Oglejte si te slovenske garsonjere

Predstavljamo tri slovenske garsonjere, ki dokazujejo, da so lahko tudi majhna stanovanja funkcionalna, udobna in prijetna.
28. 1. 2026 | 18:00
17:45
Novice  |  Slovenija
ČAS ZA POHVALO

Menda okronan za največjega kritika Golobove vlade, a poglejte, kako zdaj govori Pečečnik

Predsednik Kluba slovenskih podjetnikov pozdravlja predlog zakona o udeležbi delavcev pri dobičku.
28. 1. 2026 | 17:45
17:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
GORELO SREDI NOČI

Velika žalost v naselju Ličenca: požar invalidni gospe in njenemu partnerju vzel vse, kar sta imela (FOTO)

Rdeči križ Slovenske Konjice sporoča, da hiša ni več primerna za bivanje, ostali so brez doma.
28. 1. 2026 | 17:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki