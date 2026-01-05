Slovenski magnat prodal bencinske črpalke družbi iz Združenih arabskih emiratov

Mercator je danes zaključil prodajo hčerinske družbe M Energija, ki upravlja samopostrežne bencinske servise Maxen, družbi Sunqar Resources iz Združenih arabskih emiratov, so sporočili iz trgovca. Višine kupnine in drugih podrobnosti niso razkrili. Mercator je na trg naftnih derivatov vstopil leta 2011, ko je prevzel družbo En Plus, ki je prvi samopostrežni bencinski servis v Sloveniji odprla leta 2006. Trenutno po Sloveniji deluje 21 servisov znamke Maxen.

Prodaja M Energije, ki je ustvarjal nekaj manj kot odstotek celotnih prihodkov Mercatorja, sledi strategiji osredotočanja trgovca na osnovno dejavnost. Sunqar Resources se po navedbah spletne strani družbe ukvarja s prodajo naftnih proizvodov, vključno z utekočinjenim naftnim plinom, in premoga na debelo. Njeni glavni trgi so vzhodna Evropa, baltska regija in srednja Azija.